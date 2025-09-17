Trovare uno smartphone che unisca prestazioni da top di gamma a un’autonomia fuori dal comune sotto i 300€ è una missione quasi impossibile. POCO F7 rompe questa regola con un’offerta che lo porta a un prezzo semplicemente sbalorditivo. Parliamo di un dispositivo equipaggiato con il potente processore Snapdragon 8s Gen 4, una batteria colossale da 6.500 mAh e un display AMOLED di altissima qualità, ora disponibile con uno sconto shock su AliExpress. Questa promozione rappresenta un’opportunità unica per portarsi a casa un vero “flagship killer” a una frazione del suo valore. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un acquisto obbligato a questo prezzo.

POCO F7: potenza da top di gamma e autonomia infinita

Il cuore pulsante di POCO F7 è il chipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, una versione leggermente depotenziata del processore montato sui top di gamma, che garantisce prestazioni fulminee in ogni contesto, dal multitasking spinto al gaming più esigente. A supporto troviamo 12 GB di RAM LPDDR5X e memorie UFS 4.1 (nei tagli da 256 o 512 GB), una combinazione che assicura reattività e velocità di caricamento delle app.

Il display è un altro punto di forza: un magnifico pannello AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 1.5K e refresh rate fino a 120 Hz. La luminosità di picco di 3.200 nit e il supporto a Dolby Vision e HDR10+ lo rendono perfetto per la fruizione di contenuti multimediali anche sotto la luce diretta del sole. Ma il vero asso nella manica è la batteria da 6.500 mAh, capace di garantire fino a due giorni di utilizzo moderato e di superare abbondantemente la giornata di uso intenso. La ricarica rapida a 90W permette inoltre di passare da 0 a 100% in circa 40 minuti. Completano la dotazione:

Fotocamera principale: Sony IMX882 da 50 MP con stabilizzazione ottica (OIS)

con stabilizzazione ottica (OIS) Connettività: 5G, Wi-Fi 7 , Bluetooth 6.0, NFC

, Bluetooth 6.0, NFC Certificazione IP68 contro acqua e polvere

contro acqua e polvere Audio stereo e trasmettitore a infrarossi

L’offerta super che lo rende un best-buy assoluto

L’occasione per acquistare POCO F7 è ora più ghiotta che mai grazie a una promozione lampo su AliExpress. Il prezzo di listino di 449€, già competitivo, viene letteralmente polverizzato. Il dispositivo, nella sua configurazione con 12 GB di RAM e 256 GB di storage, è disponibile al prezzo incredibile di soli 293,55€, con un crollo verticale rispetto al prezzo di listino di 449€

Si tratta di uno sconto effettivo di circa 150€. A questa cifra, POCO F7 non ha praticamente rivali, offrendo un pacchetto hardware che solitamente si trova su dispositivi che costano almeno il doppio. L’offerta è valida per un periodo di tempo limitato e fino a esaurimento scorte, una condizione che suggerisce di agire in fretta per non lasciarsi sfuggire questa straordinaria opportunità.

