Dopo averle testati sulle versioni in anteprima di Android, Google ha iniziato a distribuire agli utenti del canale stabile alcuni miglioramenti per il selettore dei file multimediali di sistema con il più recente Aggiornamento di sistema Google Play.

Questo componente di sistema, che attende altre novità in sviluppo, permette agli utenti di trovare più velocemente la foto o il video da condividere grazie a una barra di ricerca e a una scheda che consente di consultare le raccolte salvate sul dispositivo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Il selettore dei file multimediali di Android migliora con un paio di novità

Con l’Aggiornamento di sistema Google Play di agosto 2025, quello recentemente distribuito sui Pixel degli utenti che eseguno la più recente versione stabile di Android, Google ha migliorato il selettore dei file multimediali di Android.

Nello specifico, gli utenti stanno ricevendo le novità che erano state anticipate sulla build 2507 di Android Canary, ovvero una barra di ricerca nella parte alta del foglio di condivisione e la possibilità di visualizzare la scheda Foto (o Video) e la scheda Raccolte.

Nella sezione Raccolte, per fare ordine, il team di sviluppo ha aggiunto le schede “Da questo dispositivo” (contiene principalmente le foto della cartella Download o di cartelle create ad hoc dagli utenti) e “Dalle tue app” (contiene le foto scaricate dalle varie app).

Come installare il più recente aggiornamento di sistema Google Play

Per installare il più recente Aggiornamento di sistema Google Play, quello datato 1 agosto 2025, è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Sicurezza e privacy > Sistema e aggiornamenti > Aggiornamento di sistema Google Play”, attendere che venga verificata la presenza di aggiornamenti (o effettuare un tap su “Cerca aggiornamenti”), effettuare un tap su “Scarica e installa” e infine effettuare un tap su “Riavvia”.

Questo componente di sistema attende altre novità

Oltre a quelle che stanno arrivando per tutti gli utenti, il selettore dei file multimediali di Android attende altre novità (protagoniste nel video sottostante) che gli utenti Pixel possono già testare con la Beta 1 di Android 16 QPR2:

Possibilità di ridimensionare la griglia delle foto (o dei video) – di “base”, i contenuti multimediali vengono mostrati tre per riga; con un “pinch to zoom”, è possibile accedere alla visualizzazione con due contenuti per riga, quattro contenuti per riga o addirittura cinque contenuti per riga.

– di “base”, i contenuti multimediali vengono mostrati tre per riga; con un “pinch to zoom”, è possibile accedere alla visualizzazione con due contenuti per riga, quattro contenuti per riga o addirittura cinque contenuti per riga. Possibilità di selezionare più contenuti multimediali con un gesto – basterà effettuare un tap e un gesto di trascinamento per selezionare più contenuti multimediali.

Questa versione in anteprima di Android, che arriverà a dicembre 2025 sui Pixel, include l’Aggiornamento di sistema Google Play aggiornato ad ottobre 2025; di conseguenza, queste novità dovrebbero arrivare sul canale stabile nel giro di uno o due mesi.