Come da programma, Google ha iniziato ufficialmente a distribuire la nuova funzione Momenti chiave di Google Foto, annunciata lo scorso 29 agosto e attesa su Android a partire da settembre.

Questa funzione è pensata per evidenziare i momenti più importanti durante la visione dei video tramite la galleria multimediale predefinita degli smartphone del colosso di Mountain View e sempre più diffusa sugli smartphone Android che non integrano un’app proprietaria.

Google Foto: una novità è in rollout per tutti nel lettore video

In attesa di ulteriori elementi espressivi e miglioramenti alla ricerca interna, Google Foto può contare su un’altra novità che si aggiunge a tutte quelle distribuite da Google nel corso dell’estate (come il nuovo editor delle immagini e la nuova UI per il visualizzatore delle immagini).

Come anticipato in apertura, il team di sviluppo ha avviato la distribuzione della funzione Momenti chiave: quando guardiamo un video sull’app (che da luglio può vantare un rinnovato lettore video), potremmo imbatterci in un “segmento più spesso” nella barra di avanzamento.

Arrivati in quel punto del video, il segmento verrà evidenziato con un colore diverso dal solito bianco (in linea con il tema impostato sul dispositivo) e sarà accompagnato da un chip a comparsa chiamata “Momento chiave”; si tratta di qualcosa che l’app rileva in automatico, evidenziando quelli che pensa possano essere i momenti più importanti del video stesso.

Effettuando un tap su di esso, compare un menù pop-up che offre due pulsanti per espriemere un feedback (positivo o negativo) relativo al momento chiave automaticamente rilevato o due opzioni: “Crea clip” (consente di creare una breve clip video con solo il momento chiave) e “Rimuovi l’indicatore” (consente di rimuovere il contrassegno come momento chiave da quella porzione di video).

La funzione Momenti chiave è in rollout lato server per coloro che eseguono la versione 7.44 o la più recente versione 7.45 dell’app Google Foto sui dispositivi Android. Non è ancora chiaro quando il supporto a tale funzionalità verrà estesa anche ai dispositivi iOS.

Come scaricare o aggiornare l’app

Per scaricare o aggiornare l’app Google Foto su un dispositivo Android, basterà raggiungere la pagina dedicata all’app sul Google Play Store (tramite tap sul badge sottostante) ed eventualmente effettuare un tap su “Installa” (qualora non l’abbiate installata) o su “Aggiorna” (qualora vi segnali la presenza di un aggiornamento).

Come anticipato in apertura, la novità di Google Foto di cui abbiamo appena discusso risulta nascosta all'interno dell'ultima versione dell'app