Trovare un tablet con un processore top di gamma come lo Snapdragon 8 Gen 3 a meno di 300€ è un’impresa quasi impossibile. OnePlus Pad 2 ribalta completamente questa logica, presentandosi oggi a un prezzo che definire “minimo storico” è quasi riduttivo. Questo dispositivo, che al lancio si posizionava a 429€, unisce un display di altissima qualità a una costruzione premium, diventando una delle alternative più concrete nel mercato dei tablet Android. Grazie a un coupon esclusivo, il suo prezzo crolla a una cifra mai vista prima, rendendolo un acquisto quasi obbligato per chi cerca prestazioni senza compromessi. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un vero affare.

OnePlus Pad 2: potenza da top di gamma e display per la produttività

Il cuore pulsante di OnePlus Pad 2 è il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, il processore di punta del 2024, che garantisce una fluidità e una reattività eccezionali in qualsiasi scenario, dal gaming più spinto al multitasking più intenso. A supportare il SoC troviamo ben 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna UFS 3.1, una configurazione che assicura velocità e ampio spazio per app e file. Il vero punto di forza, però, è il display: un pannello LCD da 12,1 pollici con risoluzione 3K (2800 x 2000 pixel) e una frequenza di aggiornamento adattiva a 144 Hz. Il suo rapporto di forma 7:5 è ideale per la produttività, offrendo più spazio verticale per leggere documenti, navigare sul web e utilizzare due app affiancate.

La costruzione è di livello premium, con una scocca unibody in metallo che conferisce solidità ed eleganza. La batteria da 9510 mAh garantisce un’autonomia eccellente, supportata dalla ricarica rapida SUPERVOOC a 67W. Altri dettagli tecnici di rilievo includono:

Connettività: Wi-Fi 7, USB-C 3.2 Gen 1 (con uscita video)

Wi-Fi 7, USB-C 3.2 Gen 1 (con uscita video) Audio: Sei speaker con supporto Dolby Atmos per un’esperienza sonora immersiva

Sei speaker con supporto Dolby Atmos per un’esperienza sonora immersiva Fotocamere: Posteriore da 13 MP e anteriore da 8 MP, perfette per videochiamate e scansioni

Posteriore da 13 MP e anteriore da 8 MP, perfette per videochiamate e scansioni Software: Android 14 con interfaccia OxygenOS 14.1

L’unica vera rinuncia riguarda l’assenza di un sensore biometrico per le impronte e del supporto alla connettività cellulare, mancanze perdonabili a fronte di un hardware di questo calibro a un prezzo così aggressivo.

L’offerta al minimo storico da non perdere

Il prezzo di listino di OnePlus Pad 2 è di 429€, ma grazie a una promozione speciale disponibile su AliExpress, il costo scende drasticamente. Utilizzando il codice sconto TTANDROID30 al momento del checkout, il prezzo finale si assesta a soli 296,08€. Si tratta di un risparmio netto di oltre 132€, per uno sconto effettivo di circa il 31% sul prezzo di lancio. Questa è, senza dubbio, la migliore occasione mai vista per acquistare questo tablet, portando le sue prestazioni da top di gamma in una fascia di prezzo tipica di prodotti decisamente inferiori. L’offerta è soggetta alla disponibilità del coupon e delle scorte, quindi è consigliabile agire rapidamente per non perdere questa opportunità unica.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech e a ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.