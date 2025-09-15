Nothing ci tiene alla sua community, e lo dimostra lanciando una nuova promozione pensata per l’acquisto di Nothing Phone (3). Lo smartphone è stato lanciato proprio quest’estate a un prezzo di vendita più alto rispetto a quello di Nothing Phone (1) e Nothing Phone (2), ma i possessori di uno dei modelli delle prime due generazioni possono approfittare di un’offerta dedicata: vediamo come funziona.

Nothing Phone (3) in offerta per i possessori di Phone (1) e/o Phone (2)

Nothing annuncia oggi una promozione esclusiva dedicata ai suoi early adopters: chi ha scelto Nothing Phone (1) o Phone (2) ha contribuito a costruire e far crescere il brand londinese, e per questo può accedere a uno sconto speciale per l’acquisto del nuovo modello.

Come abbiamo visto, Nothing Phone (3) è stato svelato lo scorso luglio: lo smartphone ha alzato un po’ l’asticella rispetto ai suoi predecessori e mette a disposizione un display AMOLED da 6,67 pollici a risoluzione 1,5K con refresh rate fino a 120 Hz e il SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 a 4 nm, supportato da 12 o 16 GB di RAM e da 256 o 512 GB di memoria interna. Lato foto, propone una tripla fotocamera da 50 MP con sensore principale, sensore ultra-grandangolare e teleobiettivo periscopico per lo zoom ottico 3x, e una fotocamera frontale da 50 MP.

Nessuna particolare mancanza a livello di connettività, tra 5G dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS dual-band e porta USB Type-C, e la batteria arriva a 5150 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata da 65 W e alla ricarica wireless.

Nothing Phone (3) ha debuttato al prezzo consigliato di 849 euro per la versione 12-256 GB e di 949 euro per quella 16-512 GB. cifre più alte rispetto a quelle viste sugli altri modelli.

La scorsa settimana Carl Pei (CEO di Nothing) ha confermato ufficialmente che Phone (1) ha raggiunto la fine del suo ciclo di aggiornamenti software e non riceverà né Nothing OS 4.0 né Android 16. Nothing prevede comunque ulteriori aggiornamenti di sicurezza fino al 2026.

I possessori di Nothing Phone (1) o Nothing Phone (2) possono approfittarne per effettuare l’upgrade al nuovo modello sfruttando un coupon da 250 euro da utilizzare all’acquisto, scendendo dunque a una cifra di partenza di 599 euro; chi ha già completato l’acquisto, può ottenere invece un credito da utilizzare su un futuro acquisto sul sito del produttore (per maggiori informazioni al riguardo è possibile contattare il servizio clienti).

Come ottenere il coupon? Dovete cliccare sul link qui in basso e seguire la procedura guidata, indicando l’IMEI del vostro smartphone (Phone 1 o Phone 2). L’offerta è valida sul sito ufficiale Nothing fino al 3 ottobre 2025, salvo esaurimento scorte, e non prevede la permuta del vecchio dispositivo.