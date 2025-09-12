BBVA lancia un nuovo strumento studiato per semplificare il monitoraggio della propria salute finanziaria e per consentire ai clienti di pensare al futuro: si tratta della Calcolatrice PAC, che permette di simulare le cifre accumulate attraverso versamenti regolari.

BBVA lancia la Calcolatrice PAC: un nuovo strumento per la salute finanziaria

Come probabilmente saprete, BBVA è una banca interamente digitale che mette a disposizione conti correnti online con tutto ciò che serve per la gestione dei risparmi (potete approfondire nella nostra recensione). In queste ore ha annunciato un nuovo strumento pensato per il benessere finanziario dei suoi clienti (e non solo).

Si tratta della Calcolatrice PAC, che serve a calcolare un Piano di Accumulo e che consente di simulare quanto si potrebbe accumulare mese dopo mese grazie ai versamenti regolari. È pensata per aiutare a visualizzare cosa si potrebbe ottenere con piccole azioni costanti.

Lo strumento è semplice da utilizzare: basta seguire quanto riportato sul sito, digitando l’importo iniziare da investire e l’importo da versare periodicamente, e indicare la frequenza dei versamenti (mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale o annuale), la durata e il rendimento atteso. Una volta fatto, sarà possibile monitorare il rendimento del Piano di Accumulo attraverso un grafico di semplice comprensione.

Potete provare la Calcolatrice PAC per calcolare un Piano di Accumulo seguendo questo link, anche se non siete clienti. Vi ricordiamo che sul Google Play Store è disponibile l’app gratuita di BBVA: potete scaricarla attraverso il badge diretto qui in basso.