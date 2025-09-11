Perché spendere oltre mille euro per uno smartphone top di gamma quando è possibile avere prestazioni da urlo a un prezzo decisamente più accessibile? OnePlus 12 5G è la risposta a questa domanda. Al suo lancio, questo dispositivo si posizionava nella fascia alta del mercato con un prezzo vicino ai 1000 €, giustificato da specifiche tecniche di prim’ordine. Oggi, grazie a una promozione imperdibile, il suo prezzo crolla a una cifra che lo rende un vero e proprio best buy su Amazon per chi cerca potenza, qualità fotografica e un’esperienza utente premium senza compromessi. Si tratta di un’opportunità eccezionale per mettere le mani su un flagship killer a un costo da medio di gamma. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo smartphone OnePlus così desiderabile e i termini di questa offerta limitata.

OnePlus 12: potenza da vendere e un display che incanta

Il cuore pulsante di OnePlus 12 5G è il potentissimo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, un chipset che garantisce prestazioni fulminee in ogni ambito, dal gaming più spinto al multitasking intensivo. La versione in offerta è equipaggiata con 12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di memoria interna, una configurazione che assicura fluidità e spazio di archiviazione in abbondanza per app, foto e video. Il display è un altro punto di forza assoluto: un pannello ProXDR da 6,82 pollici con risoluzione 2K e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, protetto da un resistente vetro Corning Gorilla Glass Victus 2.

Il comparto fotografico, sviluppato in collaborazione con Hasselblad, è giunto alla sua quarta generazione e promette scatti di livello professionale, con colori naturali e un dettaglio impressionante. A completare il quadro ci pensa una generosa batteria da 5400 mAh, che garantisce un’autonomia eccellente, e il sistema operativo Android 14, con la promessa di ben 4 major update, assicurando una longevità software notevole.

Processore: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM: 12 GB LPDDR5X

12 GB LPDDR5X Storage: 256 GB

256 GB Display: 6,82″ 2K 120 Hz ProXDR

6,82″ 2K 120 Hz ProXDR Fotocamera: Hasselblad di quarta generazione

Hasselblad di quarta generazione Batteria: 5400 mAh

5400 mAh Software: Android 14 (4 anni di major update garantiti)

L’offerta su Amazon da non perdere

Questa eccezionale promozione riguarda il OnePlus 12 5G nella configurazione da 12 GB di RAM e 256 GB di storage, nella colorazione Silky Black. Il prezzo scende a soli 636,36 €, un calo drastico rispetto al prezzo precedente di 771,43 € e un risparmio ancora più significativo se si considera il prezzo di listino al lancio. L’offerta è disponibile su Amazon, con tutti i vantaggi della garanzia e del servizio clienti offerti dalla piattaforma. Si tratta di un’occasione a tempo, e come spesso accade con sconti di questa portata, la disponibilità potrebbe essere limitata alle scorte in magazzino. Un prezzo così aggressivo per un dispositivo con queste caratteristiche lo rende una delle migliori scelte possibili sul mercato attuale.

