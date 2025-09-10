Il percorso di Google nel mercato degli smartphone è stato importante e, dopo l’abbandono della serie Nexus e l’introduzione della gamma Pixel, Big G ha impiegato anni per gettare delle fondamenta solide e arrivare al successo, ma finalmente possiamo parlare di una realtà riconosciuta e riconoscibile: il brand Google Pixel è quello che sta crescendo più rapidamente nel mercato degli smartphone premium.

Mercato degli smarphone premium a metà 2025: Google Pixel in rampa di lancio

Il secondo trimestre del 2025 è ormai in archivio e nei giorni addietro vi abbiamo parlato del successo di HONOR in Europa, ma anche dei dieci smartphone più venduti nei primi mesi dell’anno. Questa volta, grazie ad un nuovo report pubblicato dal team di Counterpoint Research, allarghiamo l’orizzonte temporale al primo semestre dell’anno (H1 2025) e mettiamo sotto la lente d’ingrandimento il segmento degli smartphone premium, dove il brand Google Pixel spicca per una crescita portentosa.

Va detto che le vendite dell’intero segmento premium sono cresciute dell’8% su base annua, ma che ciò si spiega anche alla luce dei pochi lanci importanti avvenuti nei primi mesi: banalmente, i nuovi iPhone 17 verranno presentati proprio oggi. A dispetto di ciò, Apple non ha avuto difficoltà a mantenere la vetta col 62% di market share e una crescita delle spedizioni nella misura del 3% nel periodo di riferimento. Secondo posto saldamente nelle mani di Samsung: il colosso coreano ha il 20% del mercato e ha spedito più smartphone premium (+8%) grazie ai nuovi Galaxy S25. Balzi in avanti notevoli anche per Xiaomi e Huawei, cresciute rispettivamente del 55% e del 24%, con la seconda che chiude il podio attestandosi all’8% di market share e ha il grande merito di non aver mai smesso di innovare (il tri-fold Mate XT è l’esempio perfetto di ciò).

La top five del segmento premium è chiusa da Google con la serie Pixel: sebbene i numeri del colosso di Mountain View siano ancora lontani da quelli dei concorrenti che occupano le prime posizioni, la crescita delle spedizioni del 105% su base annua — che vuol dire avere più che raddoppiato le vendite rispetto al primo semestre dell’anno precedente — e il consolidamento della propria posizione nella top five raccontano di una fiducia degli utenti ormai conquistata. Il brand Google Pixel, come si diceva in apertura, è quello che sta crescendo più rapidamente nel mercato degli smartphone premium. Secondo gli analisti, il successo di Big G è stato trainato dalle vendite importanti della serie Google Pixel 9 (il lancio dei Google Pixel 10 è successivo), così come dall’aver rafforzato la propria posizione in nuovi mercati, dai maggiori sforzi compiuti a livello di marketing e dalla strategia di mercato chiara e coerente: anno dopo anno, gli smartphone Pixel non puntano sulle specifiche tecniche, ma piuttosto su un’esperienza software curata e fortemente incentrata sull’intelligenza artificiale.