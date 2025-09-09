Qualcosa di concreto si muove per quanto riguarda MagicOS 10: HONOR ha infatti avviato in Cina la fase di reclutamento per il beta testing di MagicOS 10.0 per alcuni dei suoi dispositivi di fascia alta più recenti. Ecco cosa sappiamo finora e quali sono i modelli coinvolti per il momento.

HONOR cerca beta tester per MagicOS 10 e Android 16: ecco i modelli coinvolti

La versione basata su Android 15, ossia MagicOS 9.0, è stata presentata nel mese di ottobre, ma, come abbiamo visto, i piani di Google riguardanti Android 16 hanno modificato le consuete tempistiche un po’ per tutti. Siamo a settembre ma è già arrivato il momento per HONOR di avviare il reclutamento per la fase di beta test di MagicOS 10.0, versione basata proprio su Android 16.

La nuova release farà il suo esordio in versione stabile probabilmente in compagnia della serie HONOR Magic8, attesa per il mese di ottobre, ma i possessori di alcuni dei principali modelli di fascia alta potranno iniziare ad assaggiare MagicOS 10 durante il programma beta in Cina. Per il momento il produttore è alla ricerca di beta tester per i seguenti modelli:

Secondo quanto riferito da HONOR (via Huawei Central), sono disponibili 2000 posti per ciascun modello (500 per la versione log, i restanti per quella nolog), e gli utenti saranno selezionati dagli sviluppatori dell’azienda dopo l’invio della domanda di candidatura. Le iscrizioni rimarranno aperte solo fino alla mezzanotte, con un rilascio delle nuove build previsto tra l’11 e il 12 settembre 2025.

Per registrarsi è necessario aprire l’app My HONOR, entrare nel Club e selezionare “MagicOS Close Beta Application”, seguendo le istruzioni a schermo. Per procedere con l’installazione sarà necessario disporre di almeno 10 GB di spazio di archiviazione libero. Naturalmente, le prime build potrebbero essere piuttosto instabili, con bug che potrebbero intaccare l’esperienza di utilizzo di tutti i giorni.

Android 16 e MagicOS 10 dovrebbero in ogni caso arrivare su una lunga lista di smartphone e tablet a marchio HONOR a livello globale, anche se non abbiamo ancora indicazioni ufficiali complete. Torneremo sicuramente a parlarne nelle prossime settimane, quando avremo modo di scoprire più dettagli sulla nuova release.