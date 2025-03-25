Xiaomi ci ha da sempre abituato a essere uno dei produttori più attivi in ogni settore possibile del mercato: dagli smartphone e smart band, cavalli di battaglia, passando per la domotica e i televisori, industria in cui il colosso cinese si sta facendo strada affermandosi grazie al solito connubio di alta qualità e prezzi competitivo.

Nelle scorse ore il brand ha catalogato sul proprio sito globale la gamma 2026 di TV A e A Pro permettendoci di dare un’occhiata a cosa avranno da offrire i nuovi modelli di smart TV dell’azienda.

Xiaomi TV A e A Pro 2026 fanno la loro comparsa sul sito dell’azienda

Xiaomi continuerà, dunque, anche nel 2026 con la nomenclatura A e A Pro per la propria famiglia di televisori i quali sono apparsi, a sorpresa, sul sito dell’azienda svelandone così caratteristiche e specifiche tecniche tra cui alcune davvero interessanti.

La gamma Xiaomi TV A e A Pro sarà disponibile in varie dimensioni: 43 pollici, 50”, 55” e 65” mentre la serie A Pro avrà anche un modello premium da 75 pollici; ognuna di queste varianti condivide lo stesso obiettivo ovvero quello di proporre dispositivi economici nel segmento delle TV 4K.

Tutti i modelli condivideranno le medesime scelte estetiche, in continuità con i predecessori, che vendono un design sottile, privo di bordi, con una barra metalizzata sulla parte inferiore in cui è incastonato il logo dell’azienda.

La serie TV A 2026 offrirà pannelli QLED 4K da 60 Hz, supporto all’HDR10 e HLG nonché le tecnologie Motion Estimation e Motion Compensation (MEMC) per rendere le immagini ad alta velocità di movimento più fluide e consentire una visione d’insieme migliore.

In aggiunta la serie potrà contare sulla Filmmaker Mode e la funzione Game Boot (non disponibile sul taglio da 43 pollici) che simula un refresh rate da 120 Hz per garantire prestazioni nel gaming di ottimo livello.

TV A Pro 2026 offre, invece, un display QLED con copertura colore DCI-P3 del 94% e aggiunge il supporto HDR10+ per prestazioni cromatiche migliorate sia nei video che nei giochi.

Entrambi i modelli supportano Apple AirPlay per la condivisione dello schermo e includono HDMI eARC/ALLM, USB 2.0 e Wi-Fi dual-band; TV A Pro include anche una porta audio ottica.

Google è al centro di queste due nuove TV

La novità di rilievo nella dotazione di questi modelli è la presenza di Google TV, un plus non da poco: grazie a essa sarà possibile godere di film, serie TV e programmi di varie app e abbonamenti organizzati attraverso elenchi e consigli personalizzati, basati su interessi e sui contenuti visualizzati.

Attraverso i comandi vocali (con la classica hotword Hey Google o con il tasto dedicato sul telecomando Bluetooth), sarà possibile chiedere alla smart TV di trovare film, eseguire lo streaming di contenuti specifici, riprodurre musica o controllare la TV stessa. Con Chromecast built-in si potranno gestire film, programmi, foto e molto altro direttamente da smartphone o tablet.

Completando il quadro delle specifiche e funzionalità della nuova gamma TV A e A Pro 2026, segnaliamo il comparto audio che propone un doppio altoparlante da 10 W con supporto Dolby Audio, DTS:X e DTS Virtual:X. Assente il supporto al Dolby Atmos mentre dovremmo trovare il Bluetooth 5.0 con supporto a Chromecast, Miracast e, come accennato, i comandi vocali grazie a Google Assistant.

Nulla di certo per quanto concerne i prezzi, assenti dal listino del produttore. Tuttavia, non dovrebbero discostarsi molto da quanto richiesto dalla serie 2025: il modello A 2025 da 43 pollici è stato lanciato a 319 €, mentre l’A Pro 2025 è partito da 339 € per le stesse dimensioni.

Entrambe le linee della gamma dovrebbe debuttare prima nel mercato europeo e asiatico, con una più ampia disponibilità regionale a nel corso dei mesi successivi. Vista la presenza sul sito del produttore, il lancio dei nuovi Xiaomi TV A e A Pro 2026 dovrebbe essere imminente, non mancheremo di tenervi aggiornati qualora dovessero emergere novità dell’ultima ora.