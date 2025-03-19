TCL annuncia passi avanti nella partership con Google per i suoi televisori: in particolare, gli accordi riguardano nuovi modelli Google TV in arrivo nel corso dell’anno, che potranno contare sulle funzionalità di intelligenza artificiale di Google Gemini.

TCL annuncia l’arrivo di nuovi modelli Google TV con Gemini

TCL ha svelato di recente una nuova serie di smart TV Mini LED e ha annunciato l’arrivo in Italia delle smart TV T6C con Fire TV, ma le novità dell’azienda per il 2025 non sono di certo finite. Il produttore cinese sta approfondendo la sua partnership con Google e ha dichiarato che lancerà nuovi modelli Google TV con funzionalità Gemini nel corso dell’anno: secondo quanto riferito, le nuove TV punteranno a trasformare l’intrattenimento domestico attraverso funzioni immersive e intelligenti.

La prossima generazione di Google TV offrirà un’esperienza ancora più ricca e migliorerà l’interazione con la TV, che diventerà un hub dinamico per la gestione della smart home. Grazie a Gemini e ai sensori di prossimità, ad esempio, la TV potrà passare dal mostrare immagini in stile screensaver a una panoramica di informazioni personalizzata con meteo, ultime notizie e calendario degli impegni.

L’assistente vocale aggiornato con le funzionalità Gemini potrà comprendere un linguaggio più naturale e fornire risposte più precise e approfondite, aumentando al contempo l’efficienza nel controllo della casa intelligente. In più, i microfoni a campo lontano integrati in alcuni dei nuovi televisori in arrivo consentiranno comandi vocali da qualsiasi punto della stanza, senza la necessità di toccare il telecomando.

“TCL e Google condividono lo stesso spirito pionieristico e l’impegno a migliorare continuamente la user experience“, ha dichiarato Shaoyong Zhang, Senior Vice President of TCL Industries e CEO di TCL Electronics. “La prossima pietra miliare della nostra partnership di successo con Google vedrà un altro esempio di come TCL si prefigge di «ispirare la grandezza»“.

“Stiamo entrando in una nuova era per quanto riguarda le possibilità offerte dai TV“, ha affermato Shalini Govil-Pai, VP e GM di TV Platforms presso Google. “Grazie alle scoperte nel campo dell’intelligenza artificiale e alla nostra ampliata partnership con TCL, stiamo sbloccando nuove funzionalità che cambieranno il modo in cui gli utenti interagiscono con i loro televisori“.

La partnership tra TCL e Google TV è iniziata nel 2015, e dal 2021 TCL ha mantenuto per quattro anni consecutivi la posizione di brand numero 1 nel volume globale di spedizioni di Google TV. I primi Google TV di nuova generazione saranno disponibili nei prossimi mesi, e le funzionalità di Gemini saranno implementate a partire dagli Stati Uniti su alcuni modelli selezionati: arriveranno successivamente anche sul mercato europeo. Torneremo sicuramente nell’argomento a tempo debito.

In copertina TCL C655