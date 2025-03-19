Il mercato delle offerte di telefonia mobile, nel corso del 2024, ha registrato una forte diffusione delle offerte 5G, con un gran numero di operatori virtuali che hanno arricchito i propri listini con tariffe che includono la possibilità di sfruttare la rete mobile di nuova generazione.

Il 5G è disponibile in Italia dal 2019 e dal 2020 è stato proposto esclusivamente da cinque operatori (Vodafone, TIM, WINDTRE, Iliad e Fastweb). Nel 2024, però, c’è stato un cambio di passo con tanti altri operatori che oggi propongono il 5G agli utenti.

Questa “trasformazione” del mercato ha ridotto in modo drastico il costo delle offerte 5G che continuano a proporre tanti Giga ogni mese. Ad analizzare l’evoluzione del mercato è la nuova indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it.

Cosa offre il mercato

I dati in tabella, qui di sotto, mostrano l’attuale stato del mercato di telefonia mobile per quanto riguarda il canone mensile medio e il quantitativo di Giga inclusi nelle offerte. Secondo le rilevazioni di SOStariffe.it, la tariffa “media” include oggi 200 GB a fronte di un canone di 9,77 euro al mese. Le offerte 5G mettono a disposizione, invece, più Giga a fronte di un costo leggermente superiore.

Andando ad analizzare esclusivamente le offerte 5G, invece, si nota come il bundle dati medio sia pari a 231 GB mentre il canone medio sia di 11,15 euro al mese. L’indagine ha preso in considerazione anche le offerte 5G da meno di 10 euro al mese. In questo caso, il bundle dati include 213 GB al mese a fronte di un canone medio di 8,85 euro al mese.

5G – COSA PROPONE OGGI IL MERCATO DI TELEFONIA MOBILE TIPO DI OFFERTA GIGA INCLUSI CANONE MENSILE Tutte le offerte 200 GB 9,77 € Offerte 4G 154 GB 7,73 € Offerte 5G 231 GB 11,15 € Offerte 5G < 10€ 213 GB 8,85 €

Come sono cambiate le offerte 5G

Un altro aspetto interessante dell’indagine di SOStariffe.it è rappresentato dall’evoluzione delle tariffe 5G nel corso degli anni. Il canone medio si è quasi dimezzato, nel confronto con il 2021, mentre i Giga inclusi sono rimasti praticamente stabili, con oscillazioni ridotte nel corso degli anni.

In sostanza, per gli utenti è oggi molto più semplice accedere alla rete mobile di nuova generazione, grazie alla possibilità di sfruttare tariffe più economiche ma sempre caratterizzate da molti Giga inclusi ogni mese.