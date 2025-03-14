Google Play Giochi è la soluzione studiata dal colosso di Mountain View per offrire agli utenti una piattaforma con la quale coltivare la propria passione per i videogame.

Nelle scorse ore il colosso statunitense, in occasione di GDG 2025, ha annunciato l’ampliamento della libreria di titoli per PC, che va così ad arricchirsi di giochi del calibro di Remember of Majesty, Genshin Impact e Journey of Monarch.

Le ultime novità di Google Play Giochi

Il colosso di Mountain View ha anche reso noto che nel corso dell’anno sulla piattaforma sbarcheranno pure titoli attesi come Game of Thrones: Kingsroad, Sonic Rumble, ODIN: VALHALLA RISING, DREDGE e TABS Mobile, aggiungendo che l’azienda sta rendendo più facile per gli sviluppatori di dispositivi mobile portare i loro giochi su PC.

Inoltre, l’intero catalogo di Google Play Giochi per PC diventa disponibile per una più ampia platea di dispositivi, inclusi i laptop e i desktop con processori AMD.

Ed ancora, al fine di migliorare l’esperienza di gioco sui computer, il colosso di Mountain View ha deciso di rendere i Play Points più facili da usare su PC con potenziamenti dei punti fino a 10 volte (tale funzionalità sarà implementata nel corso delle prossime settimane).

Quando si gioca, la possibilità di personalizzare i controlli rappresenta un plus non da poco e nel corso di questo mese il team di Google aggiungerà una barra laterale per rapidi aggiustamenti durante la partita, in modo da offrire agli utenti ancora più flessibilità.

Infine, il team di Google vuole migliorare l’esperienza offerta a tutti gli utenti Android e a tal fine sta fornendo agli sviluppatori una moderna API grafica chiamata Vulkan (consente ai giochi di sfruttare meglio la grafica di un dispositivo per frame rate più fluidi e immagini più realistiche) e sta potenziando l’Android Dynamic Performance Framework (ADPF), rendendo così più semplice l’ottimizzazione delle prestazioni del dispositivo per un gameplay più stabile e reattivo.