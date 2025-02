Molti di voi sicuramente ricorderanno la notizia che vi abbiamo riportato a inizio settimana, in merito all’ufficializzazione dell’acquisizione da parte di Poste Italiane S.p.A. del 9,81% circa delle azioni di Telecom Italia S.p.A.; in questo frangente PosteMobile, l’operatore virtuale di proprietà di Poste Italiane, potrebbe presto tornare a operare sulla rete TIM, segnando così un nuovo capitolo nella sua storia fatta di numerosi cambi di infrastruttura.

PosteMobile sta trattando per passare alla rete TIM

Chi tra voi segue con interesse il settore della telefonia mobile ha certamente presente i vari cambi di rete effettuati dall’operatore nel corso del tempo: PosteMobile ha esordito nel 2007 proprio su rete TIM, prima di migrare su Wind nel 2014 e successivamente tornare a Vodafone nel 2021; l’attuale contratto con l’operatore ora di proprietà di Swisscom scadrà nel 2026, ma l’acquisizione di una quota rilevante di TIM da parte di Poste Italiane rende più che plausibile un cambio di rete anticipato, a beneficio di una maggiore sinergia tra le due aziende.

La società ha condiviso un comunicato stampa dal quale si evince come PosteMobile sia in fase di trattativa per passare alla rete TIM, di seguito l’estratto in questione:

L’acquisizione abilita l’evoluzione dei rapporti commerciali tra Tim e Poste Italiane; a tal riguardo è in fase avanzata la negoziazione per la fornitura di servizi per l’accesso di Postepay S.p.A. – società interamente controllata da Poste Italiane – all’infrastruttura di rete mobile di Tim.

Qualora la trattativa andasse in porto, il passaggio alla rete TIM per PosteMobile potrebbe avvenire nel giro di qualche mese, o comunque prima della scadenza dell’attuale contratto con Vodafone; la mossa si inserirebbe in un contesto più ampio di consolidamento del settore, con Poste Italiane che, forte della sua nuova partecipazione in TIM, potrebbe ottenere condizioni più favorevoli e un maggiore controllo sull’infrastruttura di rete utilizzata dal suo operatore virtuale.

Non ci resta dunque che attendere eventuali comunicazioni ufficiali per capire se e quando il passaggio diventerà realtà.