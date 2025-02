Google Wallet, il portafoglio digitale predefinito degli smartphone Made by Google, nonché uno dei più apprezzati dell’intero panorama Android, sta iniziando a mostrare agli utenti una richiesta di “aggiornamento” per alcune carte fedeltà registrate nel portafoglio.

Questa novità, annunciata da Google qualche mese fa come parte dell’aggiornamento di sistema di ottobre 2024, ha iniziato a fare capolino solo recentemente ma non sembra ancora molto diffusa. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Google Wallet guadagna miglioramenti alle carte fedeltà

Come parte dell’aggiornamento di sistema di Google di ottobre 2024, il colosso di Mountain View ha dettagliato alcune novità, legata a Google Wallet, che venivano implementate attraverso la versione 24.41 dei Google Play Services.

Grazie a questa nuova funzionalità, avrai a disposizione miglioramenti alle tessere in Google Wallet.

Ora potrai eseguire l’upgrade dei tuoi pass in Google Wallet.

A distanza di quattro mesi, le novità stanno effettivamente iniziando a manifestarsi, come suggerito dai colleghi di 9to5Google: accedendo al portafoglio digitale, quando disponibile, vengono evidenziate le tessere che possono essere aggiornate (per le quali è disponibile quello che Google chiama “upgrade”).

Le tessere coinvolte verranno spostate in cima all’elenco, subito sotto al carosello con le carte di pagamento, e verranno dotate del pulsante “Upgrade available” (immaginiamo che possa essere tradotto con “Aggiornamento disponibile” o “Upgrade disponibile” facendo fede alle note di rilascio dell’aggiornamento di sistema sopra-citato).

Accedendo alla schermata dedicata all’aggiornamento, l’utente potrà effettivamente eseguire questo “upgrade” o ignorarlo (tramite l’apposito tasto “Annulla”). Nel caso in cui un utente ignori questo “upgrade” per la tessera, potrà comunque tornare nella pagina dedicata alla tessera, effettuare un tap sui tre pallini in alto a destra e, tra le opzioni, verrà elencata anche quella per effettuare questo “upgrade”.

Come aggiornare le app coinvolte all’ultima versione disponibile

Per scaricare o aggiornare l’app di Google Wallet all’ultima versione disponibile dovrete rivolgervi al Google Play Store: basterà effettuare un tap sul badge sottostante e poi, ancora, su “Installa” (in caso di primo download) o “Aggiorna” (nel caso in cui vi venga segnalato l’aggiornamento).

Invece, per verificare che sul vostro smartphone Android (dotato dei servizi Google) sia installata l’ultima versione disponibile dell’app Google Play Services, vi basterà raggiungere la pagina dedicata dell’app sullo store (tramite il badge sottostante) e, eventualmente, effettuare un tap su “Aggiorna”.

L’applicazione non può essere trovata tramite ricerca sullo store e, di norma, viene aggiornata automaticamente su tutti gli smartphone del robottino verde (che contano sui servizi offerti dal colosso di Mountain View).