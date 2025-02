Il team di sviluppatori di Google ha annunciato l’introduzione di un paio di novità che saranno particolarmente apprezzate da tanti utenti di Google Chat: stiamo parlando della possibilità di rinominare le conversazioni di gruppo e di una bacheca smart.

Due nuove funzioni per Google Chat

Stando a quanto è stato spiegato dal colosso di Mountain View attraverso un post sul blog ufficiale, la possibilità di rinominare le conversazioni di gruppo è stata introdotta per consentire agli utenti di gestire le discussioni più facilmente e trovare le conversazioni in modo più veloce.

Il team di Google precisa che i messaggi diretti dei gruppi con un nome continueranno a essere visualizzati nella sezione dei messaggi diretti della chat e che resteranno privati ​​e accessibili soltanto ai membri del gruppo.

Questa novità è in fase di rilascio sul Web e dovrebbe raggiungere nel giro di un paio di settimane tutti gli utenti Google Workspace e con account Google personale. Su Android sarà rilasciata a partire dal 27 febbraio.

Sempre nelle scorse ore è stata annunciata un’altra novità per quanto riguarda Google Chat: ci riferiamo ad una bacheca virtuale, pensata per consentire agli utenti di organizzare le informazioni importanti e aiutare a tenere il proprio team aggiornato.

Attraverso la bacheca sarà possibile aggiungere e condividere messaggi, file e link importanti per un accesso rapido, usare suggerimenti intelligenti per trovare e aggiungere rapidamente risorse pertinenti e mantenere uno spazio di lavoro organizzato (visualizzando la bacheca accanto alla conversazione quando è necessario e nascondendola in altri momenti).

In pratica, la bacheca di Google Chat offre agli utenti un modo dinamico, personalizzabile e visivamente accattivante per consolidare alcune informazioni importanti e utili per il proprio gruppo.

Questa novità è in fase di rilascio e dovrebbe raggiungere nel giro di un paio di settimane tutti gli utenti Google Workspace e con account Google personale.