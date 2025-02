Vodafone, fresco di acquisizione da parte di Swisscom che ha portato alla nascita del colosso Fastweb+Vodafone (e annesse promo dedicate agli utenti al fine di celebrare l’unione), ha iniziato a informare gli utenti di un cambiamento che investirà a breve l’app My Vodafone.

In un prossimo futuro, non meglio specificato, l’operatore rimuoverà il widget che consentiva agli utenti di visualizzare, a colpo d’occhio dalla schermata principale dello smartphone o del tablet, informazioni legate alla linea mobile attiva. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, incluso cosa cambierà per gli utenti dell’operatore rosso.

Addio al widget dell’app My Vodafone: cosa cambia per gli utenti

Vodafone Italia mette a disposizione degli utenti l’app My Vodafone, utile per consultare tutte le informazioni e gestire le varie opzioni legate alle linee, mobili e fisse, attive con l’operatore rosso.

Tra le funzionalità messe a disposizione dell’utente, l’app offre un widget (o più widget nel caso dei dispositivi Apple) che permette di consultare rapidamente alcuni dettagli come il credito residuo e le rimanenze del pacchetto mensile incluso nell’offerta (ovvero i minuti, gli SMS e il traffico dati rimasti).

Negli ultimi giorni, l’operatore rosso ha iniziato a inviare ai già clienti una mail, con oggetto “Ci vediamo in app?”, che anticipa il prossimo pensionamento del widget dell’app My Vodafone. Di seguito riportiamo il testo della mail (via MondoMobileWeb), che è corredata da un’immagine che riporta la dicitura “bye bye widget, ci vediamo in app!“:

Il widget che hai utilizzato negli ultimi mesi per accedere ai servizi Vodafone a breve non sarà più disponibile ma puoi continuare lo stesso a gestire tutto in modo semplice e veloce utilizzando l’app My Vodafone, accedendo con le tue credenziali. Con l’app puoi avere sempre a portata di mano i dettagli della tua offerta, monitorare i consumi e scoprire tante nuove funzionalità.

Per gli utenti, fondamentalmente, cambia poco: la rimozione del widget, costringerà gli utenti ad accedere all’app per monitorare tutte le informazioni collegate alla propria linea mobile (consumi, offerte attive, nuove offerte, nuove funzionalità).

La modifica dovrebbe colpire, a prescindere dalla tipologia di dispositivo utilizzato (tra smartphone Android o iPhone), tutti gli utenti. Non sappiamo l’entrata in vigore di questa “novità” ma immaginiamo che ciò possa avvenire nel giro di qualche settimana.

Come scaricare o aggiornare l’app di Vodafone Italia

L’app My Vodafone Italia è disponibile al download per dispositivi Android, per dispositivi HUAWEI e per dispositivi iOS/iPadOS. Di seguito riportiamo la procedura per scaricarla o aggiornarla su tutte e tre le tipologie di dispositivo:

Dispositivi Android: vi basterà raggiungere la pagina dedicata all’app sul Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa” o “Aggiorna“.