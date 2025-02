A circa tre settimane dalla seconda parte dell’aggiornamento di gennaio, il team di Telegram ha pubblicato un nuovo post sul proprio blog per annunciare le novità che fanno parte dell’aggiornamento mensile di febbraio 2025.

Tutte le novità coinvolgono la versione mobile della popolare app di messaggistica (sia per Android che per iOS), il client Web e l’app desktop, mentre alcune sono esclusive per gli abbonati a Telegram Premium. Scopriamo tutti i dettagli.

Telegram: arriva il terzo aggiornamento del 2025

Come anticipato in apertura, il team di Telegram ha da qualche giorno pubblicato il solito post sul proprio blog per annunciare agli utenti le novità (già disponibili) relative all’aggiornamento di febbraio 2025 per la piattaforma.

Oltre ad annunciare queste novità (sono sei in tutto), la popolare app di messaggistica, eterna rivale di WhatsApp, ha anche colto l’occasione per sottolineare il team di sviluppo sta creando nuove funzionalità per “rimanere attivi” che arriveranno a breve.

Potenziamento per la Ricerca IA degli sticker: ora supporta milioni di sticker

Con l’aggiornamento di dicembre 2024, il team di sviluppo di Telegram ha arricchito il pannello degli adesivi di Telegram con un modello personalizzato di intelligenza artificiale che supporta le ricerche complesse (in più lingue), anche con più parole chiave, aiutando gli utenti nella ricerca dello sticker desiderato.

Questa funzionalità, con l’aggiornamento di febbraio 2025, è stata potenziata: dai 40.000 sticker supportati inizialmente, si passa ai milioni di sticker supportati oggi. Dal punto di vista delle lingue, il supporto include 29 lingue (inclusi inglese, spagnolo, arabo e italiano).

Link a un momento specifico di un video

Telegram ha aggiunto nuove potenzialità legate ai video. La prima è la possibilità di condividere un video in un momento esatto, ovvero includendo il minuto e il secondo preciso di video. Il destinatario del video, in questo modo, aprirà il video e partirà esattamente dal momento scelto da colui che glielo ha inviato.

L’opzione per includere il momento esatto è stata aggiunta nel menu di condivisione, quando si tratta di un video. In quanto “opzione”, la funzionalità è sfruttabile a discrezione degli utenti.

Possibilità di riprendere i video da dove erano stati interrotti

Quando un utente inizia a guardare un video e lo stoppa, non dovrà più ricominciare da capo o scorrere la barra per ritornare al punto in cui era arrivato precedentemente.

La seconda novità legata ai video è il salvataggio automatico dell’avanzamento nei video, consentendo agli utenti di “fare una pausa” al bisogno e riprendere la visione da dove avevano interrotto.

Copertine video nei canali

L’aggiornamento di febbraio 2025 porta un’altra interessante novità legata ai video. Gli utenti in possesso di un canale, quando condividono un video sul canale stesso, potranno personalizzare la copertina (tramite la nuova opzione “Modifica copertina” che spunta nell’editor video), ovvero l’anteprima “fissa” che viene mostrata all’interno della chat.

Gli utenti possono scegliere un fotogramma specifico dal video stesso e aggiungere altri elementi come testo, sticker e emoji, direttamente dall’editor video.

Dopo i “Canali simili”, arrivano i “Bot simili”

A novembre 2023, il team di Telegram ha introdotto la funzionalità “Canali simili” che, come suggerito dal nome, permette agli utenti di scovare canali simili a quello attualmente visualizzato. Allo stesso modo, ora gli utenti potranno scovare la nuova scheda con i “Bot simili” all’interno della pagina con le info di un Bot.

I canali possono reagire con le stelle

Lo scorso agosto, la piattaforma ha dato agli utenti la possibilità di supportare i canali e i creatori di contenuti sfruttando la reazione “Stella” (convertibili poi in ricompense in criptovaluta o come inserzioni agevolate).

Con il nuovo aggiornamento, gli utenti che posseggono un canale possono reagire ai post di altri canali inviando stelle a nome del proprio canale. In questo modo, aumenta la privacy e il creatore di contenuti potrà fare promozione del proprio canale.

Come scaricare o aggiornare l’app di Telegram

Per scaricare o aggiornare l’app Telegram su uno smartphone Android sarà sufficiente raggiungere la pagina dedicata all’app sul Google Play Store (basta effettuare un tap sul badge sottostante) e selezionare poi “Installa” o “Aggiorna”.

Come anticipato, le novità sono disponibili anche per gli utenti iPhone: per scaricare o aggiornare l’app su iOS, sarà sufficiente raggiungere la pagina dell’app sull’App Store (tramite questo link) e selezionare “Ottieni” o “Aggiorna”.