Il team di Telegram ha recentemente pubblicato un nuovo post sul proprio blog per annunciare la seconda parte di novità che fanno parte dell’aggiornamento mensile di gennaio 2025.

Tutte le novità coinvolgono la versione mobile della popolare app di messaggistica (sia per Android che per iOS), il client Web e l’app desktop, mentre alcune sono esclusive per gli abbonati a Telegram Premium. Scopriamo tutti i dettagli.

Telegram: arriva il secondo aggiornamento di gennaio 2025

Come di consueto, il team di Telegram ha da qualche giorno pubblicato il solito post sul proprio blog per annunciare altre novità (già disponibili) che completano l’aggiornamento di gennaio 2025.

La prima parte dell’aggiornamento era già stata rilasciata nelle prime battute del mese (e del nuovo anno). Di seguito, vi parleremo delle nuove funzionalità che si concentrano sulla funzionalità regali, opportunità di monetizzazione messa in piedi dalla piattaforma.

“L’aggiornamento di oggi aggiunge 6 nuove funzioni a Telegram, inclusa la possibilità di indossare i regali collezionabili come stato emoji, spostare i regali sulla blockchain, inviare i regali ai canali, e altro ancora.”

I regali “collezionabili” diventano stati emoji

La prima parte dell’aggiornamento di gennaio ha introdotto la possibilità di “aggiornare” i regali a regali collezionabili. Con la seconda parte dell’aggiornamento, gli utenti possono ora sfruttare questi regali collezionabili come stato emoji unico (funzionalità esclusiva degli abbonati Premium): quando “indossato”, l’NFT comparirà a fianco del nome visualizzato e andrà a personalizzare lo sfondo per abbinarlo al collezionabile stesso.

Per sfruttare questa potenzialità, basta seguire il percorso “Impostazioni > Il mio profilo/My profile > Regali”, effettuare un tap su uno dei regali e selezionare “Indossa”. Rimuovendo il regalo dallo stato emoji, il profilo tornerà all’aspetto precedente.

I regali “collezionabili” possono essere spostati sulla blockchain

I regali diventano NFT e possono essere messi all’asta tramite la blockchain TON, alla pari dei nomi utente collezionabili e dei numeri anonimi. Secondo il team di sviluppo, questa novità offre agli utenti (proprietari di un regalo) il totale controllo su un regalo, anche se perdono l’accesso a Telegram o cancellano il loro account.

Per sfruttare questa potenzialità, basta seguire il percorso “Impostazioni > Il mio profilo/My profile > Regali”, effettuare un tap su uno dei regali e selezionare “Trasferisci > Invia tramite blockchain”.

Possibilità di inviare regali ai canali

Il team di Telegram sta introducendo (si parla di rollout graduale) un nuovo modo con cui gli utenti possono congratularsi con i canali, inviando loro regali. Il metodo di invio è identico a quello previsto per l’invio di un regalo a un altro utente. Inoltre, tramite le stelle, gli utenti possono aggiornare il regalo per permettere al destinatario (in questo caso il canale) di trasformarlo in un collezionabile unico.

A loro volta, i proprietari dei canali potranno trasferire i regali ad altri utenti o ad altri canali; in alternativa, potranno metterli all’asta sulla blockchain (questo aspetto è pensato. sottolinea il team di sviluppo, soprattutto per le raccolte fondi).

Possibilità di condividere i regali “collezionabili” nelle storie Telegram

È ora possibile condividere nelle storie Telegram i regali “collezionabili” che appariranno come anteprima animata. Per sfruttare questa potenzialità, basta seguire il percorso “Impostazioni > Il mio profilo/My profile > Regali”, effettuare un tap su uno dei regali e selezionare “Condividi > Pubblica nella storia”.

La scheda “Regali” nei profili dei canali guadagna i filtri

L’ultima novità dell’aggiornamento di gennaio 2025 è pensata per mettere maggiormente in risalto i regali all’interno dei canali Telegram. La scheda “Regali” presente nei canali guadagna i filtri che permettono di ordinare i regali per valore, stato, data e tipologia di collezione.

Inoltre, per non perdersi nessun regalo ricevuto, gli amministratori dei canali possono attivare le notifiche che segnalano i regali inviati al canale.

Come scaricare o aggiornare l’app di Telegram

Per scaricare o aggiornare l’app Telegram su uno smartphone Android sarà sufficiente raggiungere la pagina dedicata all’app sul Google Play Store (basta effettuare un tap sul badge sottostante) e selezionare poi “Installa” o “Aggiorna”.

Come anticipato, le novità sono disponibili anche per gli utenti iPhone: per scaricare o aggiornare l’app su iOS, sarà sufficiente raggiungere la pagina dell’app sull’App Store (tramite questo link) e selezionare “Ottieni” o “Aggiorna”.