La serie Samsung Galaxy S25 può senza dubbio contare su tanti accessori ufficiali e non ufficiali, in particolare per quanto riguarda le cover e le custodie. Questo già negli anni precedenti, ad esempio con la serie Galaxy S24, ma questa volta è spuntata un’inedita cover piuttosto curiosa.

Tra gli accessori dei Samsung Galaxy S25 anche questa cover particolare

Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra hanno debuttato i giorni scorsi dopo un paio di settimane di preordine (il Galaxy Unpacked si è tenuto il 22 gennaio 2025), e sul Samsung Shop Online è ovviamente già a disposizione una grande quantità di accessori dedicati: magari non troviamo lo stesso numero di prodotti del sito statunitense, ma anche il sito italiano si “difende” bene.

Tra gli accessori per i nuovi flagship di Samsung spunta una cover piuttosto curiosa, disponibile per tutti e tre i modelli: stiamo parlando della Cover Crocs per Galaxy S25, Galaxy S25+ o Galaxy S25 Ultra, una custodia che probabilmente mira più alla comodità che alla sottigliezza (e al prezzo contenuto). Probabilmente tutti conoscete il noto marchio di calzature, e la nuova cover sembra effettivamente ricordare uno dei prodotti Crocs.

Le nuove cover nascono da una collaborazione ufficiale tra Samsung e Crocs, e sono caratterizzate dai dettagli dei design tipici del brand, come il logo, il bottone col coccodrillo sul cinturino, le imbottiture e i fori per i charm Jibbitz (in confezione ci sono Topolino e un cuore). In questo caso il cinturino girevole (regolabile usando il cacciavite incluso in confezione) può risultare utile per favorire una presa più sicura, soprattutto su un modello dalle dimensioni generose come Galaxy S25 Ultra. Il rovescio della medaglia consiste nella maggiore scomodità in tasca, visto l’aumento nello spessore generale.

Le cover Crocs sono disponibili all’acquisto sul Samsung Shop Online italiano nella colorazione Bone al prezzo consigliato di 76,90 euro. Una cifra non esattamente abbordabile, ma vi segnaliamo che in questi giorni potete approfittare di uno sconto del 50% direttamente nel carrello: unito all’extra sconto del 5% applicato utilizzando l’app ufficiale potete quindi scendere a 36,53 euro.