Qualche giorno fa vi abbiamo proposto un consiglio su come scattare foto migliori con i Samsung Galxy S25, i più recenti flagship di Samsung che attualmente soffrono nelle condizioni di illuminazione più critiche, dando vita a scatti non all’altezza dei predecessori.

Il colosso sudcoreano, che ha recentemente rilasciato il primo aggiornamento software per i propri flagship, ha confermato di essere a conoscenza del problema è che presto verrà rilasciato un “fix” per correggere i problemi, legati al software e non all’hardware.

Samsung Galaxy S25: emergono altri problemi al comparto fotografico

Qualche giorno fa, vi abbiamo parlato dei problemi riscontrati da noi in prima persona con il comparto fotografico dei flagship 2025 targati Samsung (è uno dei motivi che ci hanno spinti a ritardare la recensione del modello Ultra)

Dettagli impastati, poca chiarezza, poca nitidezza. Complessivamente, in condizioni di scarsa illuminazione ambientale, le foto scattate con Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 UItra risultano più brutte del previsto; i risultati sono nettamente peggiori rispetto a quelli ottenuti con i predecessori diretti, dotati (praticamente) dello stesso hardware.

Previous Next Fullscreen

Alcuni report, provenienti da Reddit e dal forum ufficiale di Samsung, sottolineano altri problemi con il comparto fotografico dei più recenti flagship, legati questa volta alla post-elaborazione messa in campo dagli algoritmi dell’app Fotocamera: quando catturate in condizioni di luminosità notturna, le foto presentano bande orizzontali o bande verticali evidenti soprattutto vicino ai bordi (il fenomeno si chiama banding).

Samsung è a conoscenza del problema: fix in arrivo

Un portavoce di Samsung ha recentemente confermato (via Sammobile) che l’azienda è a conoscenza dei problemi con il comparto fotografico dei più recenti flagship e che il prossimo aggiornamento software, atteso a giorni, dovrebbe risolvere tutti i problemi riscontrati dagli utenti.

Questa notizia sembra, quindi, scongiurare problemi di tipo hardware. D’altronde, i Galaxy S25 (al netto del nuovo sensore ultra-grandangolare sul modello Ultra) propongono un hardware già rodato, praticamente lo stesso che abbiamo già visto sui modelli 2024.

Restiamo quindi in tattesa di questo “fix” promesso da Samsung nella speranza che, effettivamente, possa risolvere questi problemi e donare ai possessori dei nuovi Galaxy S25 la qualità fotografica che si meritano.