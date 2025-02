Chi acquista uno smartphone di Samsung spesso non lo fa soltanto per il design o la dotazione tecnica ma anche per il supporto software che il team di sviluppatori del colosso coreano è in grado di garantire e che si traduce in applicazioni e funzionalità esclusive e in aggiornamenti rilasciati con costanza e per molto tempo.

Ebbene, con la serie Samsung Galaxy S25 il produttore non intende di certo cambiare politica e in queste ore dalla Corea del Sud è arrivata la notizia del rilascio del primo aggiornamento per i nuovi smartphone di punta dell’azienda, che hanno fatto il loro esordio ufficiale sul mercato la scorsa settimana.

Gli smartphone della serie Samsung Galaxy S25 si aggiornano per la prima volta

Si tratta di un aggiornamento particolarmente atteso da coloro che hanno già acquistato uno dei modelli della serie Samsung Galaxy S25, in quanto porta con sé le patch di sicurezza di febbraio 2025 (al momento gli smartphone sono basati su quelle di dicembre 2024).

L’update in questione ha un “peso” di circa 585 MB e porta il software di Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra alla versione S93xNKSU1AYB3.

Per quanto riguarda le novità, le patch di sicurezza di febbraio risolvono numerose vulnerabilità mentre non sembrano esserci nuove funzionalità o miglioramenti particolari delle prestazioni.

Ora che l’aggiornamento è stato rilasciato in Corea del Sud, nel giro di qualche giorno dovrebbe raggiungere anche i modelli commercializzati negli altri Paesi.

Quando l’update sarà effettivamente disponibile, sarà lo stesso sistema ad avvisare gli utenti attraverso una notifica. I più impazienti possono comunque procedere ad un controllo manuale, andando nel menu delle Impostazioni ed entrando nella sezione dedicata agli aggiornamenti.