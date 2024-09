Sebbene sia la gamma Snapdragon 8 quella più interessante di Qualcomm, il popolare produttore ha anche altre serie di CPU destinate ai dispositivi mobile e nelle scorse ore la sua offerta si è arricchita con un nuovo processore: stiamo parlando di Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3.

Si tratta di un chip destinato a dispositivi di fascia media e che va a succedere a Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (lanciato nel 2022), in quanto la Gen 2 non è mai arrivata.

Le principali caratteristiche di Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3

Se si va a guardare la dotazione tecnica del nuovo processore di fascia media di Qualcomm si scopre che ci troviamo di fronte solo ad un piccolo upgrade rispetto alla CPU di due anni fa, senza stravolgimenti per quanto riguarda le prestazioni (i core ad esse dedicati sono in grado di raggiungere una frequenza più elevata di 0,2 GHz e in entrambi i casi il processo produttivo usato è quello a 4 nm di Samsung).

Dotata di un’architettura a 8 core (4 Cortex-A78 a 2,4 GHz e 4 core Cortex-A55 a 1,8 GHz), la CPU Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 può contare su una GPU Adreno, sul supporto a RAM LPDDR4X (2.100 MHz) o LPDDR5 (3.200 MHz) e sul supporto a Wi-Fi 6E (2×2) e Bluetooth 5.2.

Per quanto riguarda il settore imaging, la nuova CPU di Qualcomm è in grado di supportare una fotocamera primaria fino a 48 megapixel oppure una doppia fotocamera con sensori da 32 megapixel e 16 megapixel oppure una tripla fotocamera con sensori da 16 megapixel, in ogni caso con il supporto per i video 4K HDR.

Non mancano, infine, il supporto alla tecnologia di ricarica rapida Quick Charge 4+, le funzioni Qualcomm Aqstic, aptX lossless e aptX Adaptive e il supporto GNSS, GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS e NavIC.

Al momento non vi sono informazioni su quando il processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 potrebbe fare il suo esordio ufficiale sul mercato. Staremo a vedere.