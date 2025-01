A pochi giorni dalla messa in commercio sul mercato indiano di OPPO Reno13 e Reno13 Pro, la compagnia cinese ha annunciato ufficialmente due nuovi modelli di smartphone che entreranno a far parte della serie, rispettivamente OPPO Reno13 F in versione 4G e 5G: scopriamone insieme le specifiche tecniche e le principali caratteristiche.

OPPO Reno13 F: le specifiche tecniche delle due varianti

Entrambi i nuovi modelli di smartphone presenteranno un display OLED da 6,67 pollici di diagonale con risoluzione 1080p+ e frequenza d’aggiornamento pari a 120 Hz, con un picco di luminosità pari a 1200 nit. OPPO Reno13 F 5G sarà alimentato dal processore Snapdragon 6 Gen 1, a differenza della versione 4G che monterà invece il chip Helio G100, entrambi alimentati da una batteria da 5800 mAh di capacità. Nel caso della versione 5G saranno disponibili due varianti da 8 e 12 GB di RAM, mentre la versione 4G presenterà unicamente l’opzione da 8 GB.

Differenze piuttosto importanti anche per la tipologia di memoria interna adottata: se infatti il modello 5G implementerà una memoria UFS 3.1 (nei tagli da 128, 256 e 512 GB), la controparte 4G monterà una memoria UFS 2.2, nei tagli da 256 e 512 GB.

Passiamo al comparto fotocamere, dove troveremo un modulo a tre sensori per entrambi i modelli di smartphone. Tale modulo andrà a includere un sensore principale da 50 megapixel con apertura f/1.8 (dotato di stabilizzazione ottica dell’immagine), un sensore ultra-wide da 8 megapixel e infine un sensore macro da 2 megapixel. Sul lato anteriore troveremo invece un singolo sensore da 32 megapixel, con apertura f/2.4. La variante 5G permetterà inoltre di registrare video con risoluzione 4K a 30 frame al secondo, a differenza della versione 4G con video a 1080p.

OPPO Reno13 F 4G e 5G saranno disponibili nelle colorazioni Plume Purple, Graphite Gray, Skyline Blue e Luminous Blue. Entrambe le varianti saranno lanciate in un primo momento per il mercato asiatico. Non conosciamo ad oggi una data d’uscita precisa d’uscita per i vari mercati, né tantomeno il listino prezzi delle diverse configurazioni: rimaniamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti a riguardo da OPPO, che siamo certi non tarderanno