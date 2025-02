Dopo Samsung, anche Huawei spiega le novità introdotte attraverso le patch di sicurezza di febbraio 2025. Naturalmente in questo caso parliamo della EMUI e di HarmonyOS: andiamo a scoprire perché vale la pena aggiornare i dispositivi Huawei alle più recenti patch e quali sono le vulnerabilità corrette.

Ecco le novità delle patch di sicurezza di febbraio 2025 di Huawei

Huawei ha rilasciato i dettagli delle patch di sicurezza di febbraio 2025 per EMUI e HarmonyOS, che includono la soluzione a 10 CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) generali e a 24 difetti di librerie di terze parti riscontrati nell’ultima versione del software. Per quanto riguarda la gravità, parliamo di una vulnerabilità di grado alto e di 9 di grado medio per le CVE, e di 5 vulnerabilità di grado critico, 4 di grado medio e 4 basso per le librerie di terze parti.

Le vulnerabilità riguardano libreria multimediale, interfaccia utente, VPN, Galleria e non solo. In base a quanto riportato dal produttore, potevano sfruttare alcuni aspetti del sistema per provocare malfunzionamenti, sottrarre dati o causare altre complicazioni. Più nello specifico, ecco la lista delle vulnerabilità e le versioni coinvolte:

CVE

Livello alto: CVE-2024-57960 coinvolte EMUI 14, EMUI 13, HarmonyOS 4.3, HarmonyOS 4.2, HarmonyOS 4.0, HarmonyOS 3.1, HarmonyOS 3.0

Livello medio: CVE-2024-57954 CVE-2024-57955 CVE-2024-57956 CVE-2024-57957 CVE-2024-12602 CVE-2024-57958 CVE-2024-57959 CVE-2024-57961 CVE-2024-57962 coinvolte EMUI 14, EMUI 13, HarmonyOS 5.0, HarmonyOS 4.3, HarmonyOS 4.2, HarmonyOS 4.0, HarmonyOS 3.1, HarmonyOS 3.0



Librerie di terze parti

Livello critico: CVE-2024-43096 CVE-2024-43770 CVE-2024-43771 CVE-2024-49747 CVE-2024-49748 coinvolte EMUI 14, EMUI 13, EMUI 12, HarmonyOS 4.3, HarmonyOS 4.2, HarmonyOS 4.0, HarmonyOS 3.1, HarmonyOS 3.0

Livello alto: CVE-2023-40108 CVE-2024-43095 CVE-2024-43763 CVE-2024-43765 CVE-2024-49733 CVE-2024-49742 CVE-2024-49749 CVE-2024-21464 CVE-2024-43071 CVE-2024-49983 CVE-2024-50262 coinvolte EMUI 14, EMUI 13, EMUI 12, HarmonyOS 5.0, HarmonyOS 4.3, HarmonyOS 4.2, HarmonyOS 4.0, HarmonyOS 3.1, HarmonyOS 3.0

Livello medio: CVE-2024-49975 CVE-2024-50013 CVE-2024-50142 CVE-2024-50302 coinvolta HarmonyOS 5.0

Livello basso: CVE-2024-47660 CVE-2024-50301 CVE-2024-53140 CVE-2024-53142 coinvolta HarmonyOS 5.0



Purtroppo latinano ancora i dettagli sulla EMUI 15, la nuova versione che per il momento ha debuttato solo su Huawei Mate X6, il pieghevole lanciato a dicembre e proposto in Italia a gennaio. La distribuzione per altri modelli è in sospeso, ma Huawei non ha tuttora rilasciato indicazioni sulla tabella di marcia dell’aggiornamento: siamo sicuri che rimedierà nelle prossime settimane, quindi continuate a seguirci.