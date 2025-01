Huawei rinnova la sua gamma di smartphone in Italia con il lancio del nuovo Huawei Mate X6, già annunciato lo scorso mese di novembre sul mercato cinese. Si tratta di uno smartphone pieghevole con design a libro (rivale dei Galaxy Z Fold, per intenderci) che diventa la nuova proposta top di gamma di Huawei. Rispetto alla versione cinese si perde qualche combinazione di RAM e storage, cambia il software (lo smartphone utilizza la EMUI per il mercato global) e non c’è la connettività 5G. Il prezzo, però, resta quello di un top di gamma. Il nuovo Mate X6 è già acquistabile sul mercato italiano. Come sempre, sullo store Huawei c’è una promo lancio decisamente interessante che potrebbe convincere gli utenti indecisi. Vediamo i dettagli completi in merito.

Huawei Mate X6: la scheda tecnica del pieghevole

La scheda tecnica di Huawei Mate X6 comprende un display pieghevole con pannello LTPO OLED da 7,93 pollici e risoluzione di 2.240 x 2.440 pixel, in grado di raggiungere una luminosità di picco di 1800 nits. C’è poi un display esterno, con pannello LTPO OLED da 6,45 pollici, risoluzione di 1.080 x 2.440 pixel e luminosità di picco di 2.500 nits.

Come già accaduto negli ultimi anni, Huawei non fornisce indicazioni sul SoC integrato sotto la scocca che, in ogni caso, dovrebbe trattarsi del Kirin 9020. Lo smartphone, dotato di connettività Dual SIM, non supporta il 5G come già accaduto ad altri smartphone lanciati di recente da Huawei sul mercato globale che, rispetto alla controparte cinese, hanno perso la possibilità di utilizzare la rete mobile di nuova generazione. Per il mercato italiano, è prevista la commercializzazione di un’unica variante, dotata di 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage.

Tra le specifiche tecniche troviamo anche una batteria da 5.110 mAh, con supporto alla ricarica rapida Huawei SuperCharge da 86 W e alla ricarica wireless da 50 W. Il comparto fotografico, invece, include:

una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel (con apertura variabile f/1.4 – f/4.0), un sensore ultra-grandangolare da 40 Megapixel e un sensore teleobiettivo periscopico da 48 Megapixel (con zoom ottico 4x)

una cover camera da 8 Megapixel

Il nuovo Huawei Mate X6 è certificato IPX8, supporta il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.2 ed ha anche un jack audio da 3,5 mm. C’è spazio anche per il chip NFC per i pagamenti e per un sensore di impronte digitali laterale. Le dimensioni sono pari a 156.6 x 144.1 x 4.6 mm (da aperto) e a 156.6 x 73.8 x 9.9 mm (da piegato) mentre il peso è di 239 grammi.

Il sistema operativo è EMUI 15 (lanciato poche settimane fa). Tra le principali funzionalità software c’è Live Multi-task che consente di gestire fino a tre app in contemporanea a schermo, andando così a sfruttare al meglio l’ampio display del dispositivo.

Huawei Mate X6: prezzo e promo lancio in Italia

Il nuovo Huawei Mate X6 è disponibile da subito sul mercato italiano dove viene venduto con un prezzo di listino di 1.999 euro, con la possibilità di scegliere tra la colorazione Black e quella Red (entrambe proposte con in configurazione 12/512 GB). L’acquisto può essere completato direttamente tramite il Huawei Store ma lo smartphone è in arrivo anche su altri store come Amazon (potete controllare qui la disponibilità del pieghevole su Amazon).

Come al solito, scegliendo di effettuare l’acquisto sul Huawei Store è possibile accedere a una promo lancio dedicata: fino al 18 febbraio, infatti, il pieghevole di Huawei sarà disponibile con il Huawei Watch GT 4 da 46 mm (bianco o nero) in omaggio. Per acquistare lo smartphone a prezzo ridotto, inoltre, è sufficiente iscriversi alla newsletter dello store Huawei. In questo modo, si otterrà un codice sconto dell’8% che ridurrà la spesa fino a 1.839 euro.