Huawei gioca un po’ di anticipo e propone le offerte di San Valentino attraverso il suo Huawei Store. L’iniziativa è valida fino al 17 febbraio 2025 e prevede tanti sconti, ma anche extra sconti su tutti i prodotti grazie a un coupon speciale e ulteriori ribassi per chi desidera fare un regalo alla sua dolce metà. Scopriamo insieme come funziona la nuova promozione del produttore e le migliori occasioni da sfruttare.

Sul Huawei Store sono disponibili le offerte di San Valentino

Le offerte di San Valentino del Huawei Store sono già disponibili e consentono di approfittare di generosi sconti su una vasta gamma di prodotti, compresi smartwatch, tablet, cuffie e PC. Innanzitutto segnaliamo la disponibilità del generoso coupon ATUTTOSV8, che permette di ottenere un extra sconto dell’8% su tutti i prodotti, compresi quelli che fanno parte degli speciali kit per gli innamorati.

Tra le proposte più interessanti da regalare e regalarsi possiamo citare quelle riguardanti Huawei Watch GT 5 Pro e Huawei FreeBuds Pro 4, che prevedono l’acquisto di un secondo pezzo a prezzo fortemente scontato. Acquistando un Huawei Watch GT 5 Pro 46 mm Black è possibile portarsi a casa un Huawei Watch GT 5 Pro 42 mm White Ceramic Titanium (selezionando “Aggiungi” dalla stessa schermata) con uno sconto: sommando quest’ultimo all’extra sconto dell’8% regalato dal coupon ATUTTOSV8 si arriva a un prezzo finale di 716 euro (invece del listino di 978).

Discorso simile per le Huawei Freebuds Pro 4: l’acquisto di due paia di cuffie richiederebbe 398 euro, ma, con le offerte di San Valentino, al secondo pezzo viene applicato uno sconto di 60 euro, compatibile con l’extra sconto del già citato coupon. Alla fine potete arrivare ad acquistare due paia di Huawei FreeBuds Pro 4 a 311 euro (invece di 398 euro): una promozione ideale per un bel regalo.

Restando sui wearable, durante l’iniziativa troviamo proposte riguardanti Huawei Watch Fit 3 e il nuovo arrivato Huawei Watch D2. Il primo è disponibile in offerta a 119 euro anziché 159 euro (sia nella versione con cinturino in nylon sia in quella con cinturino in fluoroelastomero, a seconda delle preferenze), ma potete far scendere ulteriormente la cifra dell’8% sfruttando il coupon ATUTTOSV8.

Huawei Watch D2 ha esordito da poco sul Huawei Store: lo smartwatch è il frutto di anni di ricerca e sviluppo e consente di effettuare misurazioni della pressione sanguigna direttamente dal polso. Questo grazie al nuovo Huawei TruSense System, unito a un sensore di pressione ad alta precisione, a una mini-pompa e a un cuscinetto gonfiabile. Il dispositivo ha un prezzo di listino di 399 euro, ma potete acquistarlo in offerta a 349 euro unendo lo sconto del sito all’extra sconto del sopra citato coupon: in più, con l’acquisto sono previste in omaggio le cuffie Huawei FreeBuds SE 2.

Lato cuffie, sul Huawei Store sono in offerta anche le Huawei FreeClip Rose Gold con custodia compatibile con la ricarica wireless. Le particolari cuffie true wireless vengono proposte al prezzo promozionale di 155 euro (invece di 199,90 euro), raggiungibile combinando lo sconto del sito all’extra sconto dell’8% del coupon ATUTTOSV8.

Le offerte di San Valentino toccano diversi altri prodotti, tra i quali Huawei MatePad 11.5S con tastiera e Huawei MateBook D 14 2024. Il tablet viene proposto nella versione Keyboard Professional Edition e con M-Pencil in omaggio al prezzo promozionale di 413 euro (invece di 499 euro): la cifra si può raggiungere combinando lo sconto del sito a quello del coupon sopra citato.

Huawei MateBook D 14 2024 è in offerta nella configurazione da 16-512 GB con Intel Core i5-12450H: potete portarlo a casa a 599 euro anziché 849,90 euro, ma la cifra può ulteriormente scendere grazie all’extra sconto dell’8% del coupon ATUTTOSV8.

Per scoprire tutte le offerte di San Valentino del Huawei Store, valide fino al 17 febbraio 2025, potete seguire il link qui in basso. Ricordatevi di digitare il coupon ATUTTOSV8 in fase di acquisto, così da ottenere l’extra sconto dell’8%. Siete riusciti a trovare il regalo giusto per la vostra dolce metà?

Informazione Pubblicitaria