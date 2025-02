ECOVACS Robotics, brand leader nel mercato della gestione robotica delle pulizie di casa, ha annunciato oggi l’arrivo sui mercati internazionali, incluso quello italiano, di una serie di novità studiate per la casa a 360 gradi. Sono tre le nuove famiglie di prodotti, a partire dalle serie DEEBOT X8 e DEEBOT T50, pensate per la pulizia dei pavimenti, i nuovi robot lavavetri WINBOT MINI e WINBOT W2 PRO OMNI, e le nuove serie GOAT A e GOAT O, i tosaerba per mantenere in perfetto ordine i nostri prati.

Ogni prodotto porta con sé una serie di innovazioni, a partire dal sistema Mop Roller Instant Self-Washing, passando per stazioni di ricarica potenziate, robot tosaerba più precisi e lavavetri con tecnologie di navigazione evolute e sistemi di lavaggio all’avanguardia. È tempo quindi di scoprire nel dettaglio i nuovi prodotti con le relative disponibilità e prezzi. Mancano al momento informazioni dettagliate sulla serie T50, che arriverà più avanti sul mercato.

ECOVACS DEEBOT X8

La nuova serie si compone di due modelli, ECOVACS DEEBOT X8 PRO OMNI e X8 OMNI, che si distinguono solo per un paio di funzionalità assenti nella versione “Base”. La grande novità si chiama OZMO ROLLER, una soluzione che prova a offrire una valida alternativa al doppio mocio rotante, una soluzione ormai sdoganata e vista sulla quasi totalità dei robot aspirapolvere di fascia medio/alta.

Parliamo di un rullo che esercita una pressione costante fino a 4.000 Pa a una velocità di rotazione di 200 giri al minuti, per rimuovere macchie e sporco in maniera molto più efficace rispetto ai panni rotanti. Il sistema provvede alla pulizia continua del rullo, grazie a sedici ugelli che spruzzano acqua pulita e garantiscono la massima igiene nella pulizia dei pavimenti. La potenza di aspirazione complessiva è di ben 18.000 Pa, tra le più alte sul mercato, per raccogliere senza alcun problema anche i detriti più grossi.

La tecnologia AIVI 3D Omni-Approach consente al robot di navigare senza difficoltà anche lungo i bordi più complessi, evitando urti e collisioni con gli oggetti presenti in casa. TruEdge 2.0 è la nuova tecnologia che estende il rullo per raggiungere angoli e bordi in maniera accurata, con il rullo che si adatta per massimizzare le prestazioni di pulizia. Grazie all’intelligenza artificiale il robot è in grado di riconoscere le modifiche effettuate all’ambiente in cui opera, per continuare a evitare in tempo reale gli ostacoli senza per questo peggiorare le prestazioni di pulizia.

Previous Next Fullscreen

Si rinnova anche la stazione di ricarica, che lava il rullo con acqua riscaldata fino a 75 gradi in modo da rimuovere in maniera efficace il grasso e lo sporco raccolti dal pavimento. Anche l’asciugatura avviene a caldo, con un getto a 63 gradi, che in un paio d’ore toglie ogni traccia di umidità residua per evitare la formazione di cattivi odori e di muffe pericolose. Si aggiorna anche l’assistente virtuale, che ora diventa YIKO-GPT e comprende le preferenze dell’utente ottimizzando il funzionamento del robot.

DEEBOT X8 OMNI offre tutte le caratteristiche del fratello maggiore, differenziandosi solamente per una stazione di ricarica più compatta, l’assenza della funzione Video Manager (che utilizza la telecamera frontale per sorvegliare la casa) e non aggiunge autonomamente il detersivo all’acqua utilizzata per lavare i pavimenti.

Entrambi i dispositivi sono in vendita da oggi su Amazon, dove potete acquistarli utilizzando i link sottostanti. In occasione del lancio il produttore applica uno sconto del 10%, valido da oggi e fino al 22 febbraio.

ECOVACS DEEBOT WINBOT MINI E W2 PRO OMNI

ECOVACS rinnova anche l’offerta relativa ai robot lavavetri (qui trovate la recensione di W2 OMNI) portando due modelli di cui uno estremamente compatto e ideale per i vetri più piccoli. ECOVACS WINBOT Mini misura infatti 215 mm di larghezza e soli 55 millimetri di altezza, conservando però una dotazione tecnica di ottimo livello.

Il nuovo sistema di spruzzo a ultrasuoni con doppi ugelli produce una nebbia fine che riduce il consumo di acqua e aiuta a rimuovere efficacemente lo sporco senza aloni residui. La navigazione è precisa e affidabile grazie a WIN-SLAM 3.0 che offre tre diverse modalità di pulizia, arrivando a gestire anche i bordi particolarmente stretti con una copertura del 99,5%.

Una soluzione quindi ideale per finestre di ogni dimensione, anche in presenza di grate, maniglie o finestre orizzontali. La potenza di aspirazione di 7.500 Pa mantiene sempre i robot saldamente attaccato alla finestra, è inoltre presente un sistema di sicurezza qualora dovesse mancare l’alimentazione.

ECOVACS WINBOT W2 PRO OMNI, dal canto suo, offre una memoria di posizione e un sistema di azionamento antiscivolo, con modalità di lavaggio intelligenti e la stazione multifunzione che può essere facilmente trasportata. A questo si aggiunge una doppia modalità di alimentazione, con il robot che può essere caricato anche durante l’utilizzo, l’algoritmo WIN-SLAM 4.0 che include sette diverse modalità di pulizia, un sistema di sicurezza a 12 livelli con potenza di aspirazione di 5.500 Pa.

La stazione portatile include batterie ricaricabili agli ioni di litio così da consentire l’uso del robot lavavetri anche in aree difficilmente raggiungibili con un cavo di alimentazione, una soluzione ottimale per ambienti esterni o per grandi superfici. A seguire trovate i link per l’acquisto su Amazon, dove entrambi i modelli sono in vendita da oggi 10 febbraio.

ECOVACS GOAT A e GOAT O

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, ECOVACS torna sul mercato dei robot tosaerba con le nuove linee GOAT A e GOAT O, con un totale di 5 diversi modelli che vanno a coprire diverse fasce di prezzo, dagli 899 ai 2.999 euro, così da offrire a ognuno la soluzione ideale per le proprie necessità.

Previous Next Fullscreen

La serie GOAT A è pensata per giardini di grandi dimensioni e può contare su una batteria da 32V, con due dischi di precisione che offrono una larghezza di taglio combinata di 33 centimetri e permettono di mantenere fino a 3.000 metri quadri di prato in mezza giornata. L’altezza di taglio può essere regolata tramite la companion app, con incrementi di 0,5 centimetri nel range che va dai 3 ai 9 centimetri. I robottini di questa serie possono superare pendenze fino al 50% (27º) così da non avere problemi anche sui terreni più particolari.

Il modello di punta è GOAT A3000 LiDAR, con sistema di navigazione laser in grado di rilevare e mappare il giardino, così da adattarsi in maniera dinamica a qualsiasi eventuale cambiamento. Può gestire senza problemi aree fino a 6.000 metri quadri in una sola sessione, tagliando l’erba in maniera uniforme anche nelle aree più difficili. Il modello GOAT A1600 RTK usa invece un sistema Real Time Kinematic per muoversi e destreggiarsi tra eventuali ostacoli.

La serie GOAT O invece è pensata per giardini di dimensioni più ridotte e grazie a una scossa compatta, larga appena 40 centimetri, può infilarsi anche in passaggi stretti fino a 70 centimetri per raggiungere anche gli angoli più nascosti dei nostri prati. La tecnologia TruEdge assicura la rasatura fino al bordo, evitando all’utente di dover rifinire manualmente i bordi, mentre la tecnologia AINI 3D permette ai robottini di evitare ostacoli imprevisti, come giocattoli, attrezzi da giardino, animali domestici e altri animali che potrebbero trovarsi sul prato, assicurando una rasatura perfetta per prati fino a 500 metri quadri.

Tutti i nuovi tosaerba sono in vendita da oggi su Amazon, utilizzando i link sottostanti.

Informazione Pubblicitaria