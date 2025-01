Huawei lancia ufficialmente in Italia Huawei Watch D2, dispositivo di monitoraggio della pressione sanguigna (ABPM) basato sul polso. Scopriamo insieme tutti i dettagli e il prezzo di acquisto.

Huawei Watch D2 offre misurazioni della pressione sanguigna per 24 ore ed è alimentato dal nuovo Huawei TruSense System, che garantisce risultati più rapidi e precisi. Lo smartwatch costituisce il frutto di anni di ricerca e sviluppo nella tecnologia per la pressione sanguigna, anche se i dati ottenuti non sono destinati a diagnosi, prevenzione, monitoraggio, previsione, prognosi trattamento o alleviamento di malattie, ma sono pensati solo per uso personale.

Nell’arco della giornata, stress, stile di vita e abitudini alimentari possono provocare fluttuazioni emotive e cambiamenti nella pressione sanguigna, e può quindi risultare utile monitorare questi valori dinamicamente. Lo smartwatch porta il monitoraggio della pressione sanguigna al polso. Utilizza un cuscinetto fisico per gonfiare e misurare la pressione sanguigna a intervalli, con promemoria durante il giorno e misurazione nel sonno di notte. Supporta misurazioni in diversi scenari, tra cui posizione eretta, seduta o semisdraiata durante il giorno, oltre a misurazioni interna automatiche di notte. Per un monitoraggio su 24 ore è consigliabile una misurazione a intervalli di 15-30 minuti (durante giorno e notte), con un minimo di 70% di misurazioni riuscite (incluse almeno 20 misurazioni diurne e 7 notturne).

Tutto questo è possibile grazie il nuovo Huawei TruSense System, frutto dell’attività di ricerca e sviluppo da parte del produttore. Il dispositivo è dotato di un sensore di pressione ad alta precisione, di una mini-pompa e di un cuscinetto gonfiabile, grazie ai quali può fornire misurazioni dei parametri vitali e della pressione sanguigna. Huawei Watch D2 misura esclusivamente la Fibrillazione Atriale tramite ECG a singola derivazione, monitora il livello di ossigeno nel sangue (SpO2), la frequenza cardiaca, il livello di stress e la temperatura della pelle, per una completa gestione della salute al polso degli utenti. Inoltre, con un semplice tocco gli utenti possono visualizzare 9 indicatori corporei e ottenere una Panoramica della Salute, contenente una sintesi sullo stato complessivo di salute.

Huawei Watch D2 è destinato a persone di età pari o superiore a 18 anni, ma non è destinato a sostituire alcuna diagnosi o trattamento medico. I dati ottenuti tramite il dispositivo sono solo per uso personale e non devono infatti essere usati come base per diagnosi o trattamenti.

Huawei Watch D2 offre il monitoraggio di oltre 80 modalità di esercizio, con possibilità di tracciare le attività quotidiane riguardanti attività fisica, dieta, sonno, peso e stress, così da aiutare gli utilizzatori a sviluppare abitudini che promuovono uno stile di vita sano a supporto della gestione della pressione sanguigna.

Huawei Watch D2 è compatto e leggero, consentendo agli utenti di indossarlo continuamente per un monitoraggio e una gestione della pressione sanguigna su base quotidiana. Propone un ampio schermo da 1,82 pollici con una nuova interfaccia utente colorata e un design flottante 2.5D. Nonostante sia progettato per la misurazione della pressione, risulta estremamente compatto e leggero: è infatti dotato di un cuscinetto molto sottile di soli 26,5 mm di larghezza. Viene proposto nelle colorazioni Nero e Oro, con cinturino in fluoroelastomero con gomma TPU resistente al sudore e amico della pelle, oppure con un cinturino in pelle color crema per un look più elegante e raffinato. Lo smartwatch è ampiamente compatibile e può essere abbinato sia a dispositivi iOS che Android, per una maggiore facilità d’uso e accesso alle funzioni sanitarie.

Huawei Watch D2 è disponibile all’acquisto sul Huawei Store al prezzo consigliato di 399 euro. In queste ore è possibile portarselo a casa in sconto a 379 euro con cuffie Huawei FreeBuds 5i in omaggio (fino al 28 gennaio 2025); sempre fino al 28 gennaio è possibile abbinare il 5% di extra sconto utilizzando il coupon AHW25. La consegna è gratuita e avviene in uno o due giorni lavorativi. In più, è incluso il servizio di sostituzione gratuita dell’Airbag (della durata di un anno), con riparazione con ritiro e riconsegna a domicilio.

