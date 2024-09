Su Android il widget di Ricerca di Google potrebbe presto cambiare. Big G, infatti, sta testando l’aggiunta di una nuova scorciatoia, per giunta personalizzabile, con la quale accedere rapidamente a diverse funzionalità utili.

Le possibili novità del widget di Ricerca di Google

A oggi il widget di Google Search prevede due scorciatoie con le quali effettuare rapidamente una ricerca. Sono quella per effettuarne una tramite comando vocale (il simbolo del microfono) e quella per avviare Google Lens ed effettuare una ricerca tramite le immagini. Ora Google starebbe prevedendo di aggiungere una terza scorciatoia personalizzabile con la quale accedere rapidamente ad altre funzionalità.

I test riguardano la versione beta dell’app (la 15.35.41.29.arm64) e accanto ai simboli del microfono e di Google Lens compare l’icona “+”. Selezionandola si apre un menu di personalizzazione del widget che prevede le opzioni per cambiare il tema Colore e regolarne la trasparenza.

Molto più interessante la presenza della sezione “Scegli una scorciatoia” che, una volta selezionata, consente di selezionare tra cinque nuove scorciatoie che è possibile aggiungere al widget. Le scorciatoie sono: Traduci (testo), Ricerca canzone, Meteo, Traduci (fotocamera) e Finanzia. Una volta selezionata la scorciatoia desiderata (è possibile sceglierne solo una o nessuna) il relativo simbolo compare nel widget di ricerca.

Al momento la funzionalità sembra essere ancora in una fase iniziale di sviluppo in quanto non salva le modifiche apportate. È però indicativo che tutti gli elementi della nuova funzione siano correttamente inseriti e funzionanti e questo fa pensare che il rilascio ufficiale da parte di Google possa arrivare in tempi relativamente brevi.

Considerando come Google è cambiato nel corso di questi anni e la ricerca non essere più una semplice questione di query testuali è interessante e potenzialmente molto utile poter prevedere una soluzione di questo tipo che semplifica e ampia le possibilità di ricerca.