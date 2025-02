Gli utenti Google Pixel lamentano da tempo che lo scorrimento del display rallenti quando scorrono le app e l’azienda, sebbene abbia riconosciuto il problema, non ha ancora rilasciato una correzione, limitandosi a consigliare agli utenti di provare versioni Android più recenti.

Secondo lo sviluppatore Sultan Alsawaf, il problema risiede nella gestione della larghezza di banda sui dispositivi Google Pixel. In pratica il sistema non organizza correttamente quali processi possono utilizzare la larghezza di banda e quando farlo, pertanto non si alternano come dovrebbero nella risorsa condivisa ma vi accedono contemporaneamente.

Lo sviluppatore afferma che per questo motivo i dispositivi Pixel non riescono a calcolare correttamente la larghezza di banda necessaria per ogni app, il che produce ritardi durante lo scorrimento o l’utilizzo delle stesse. Lo sviluppatore dice di aver trovato una soluzione che consiste nel dare a tutti i processi il giusto ordine affinché utilizzino la larghezza di banda uno alla volta e nel modo corretto.

Forse ci siamo: un fix per risolvere i rallentamenti del display dei Pixel

Lo sviluppatore ha inviato a Google le sue modifiche al codice e nel frattempo ha anche rilasciato una patch per gli utenti Google Pixel 8 nel suo kernel personalizzato. Tuttavia il flash del kernel è un’operazione delicata che può compromettere i dati o mandare in tilt il dispositivo. Ora spetta a Google valutare se la correzione suggerita è meritevole di attenzione e se è il caso di includerla un futuro aggiornamento software.