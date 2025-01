Dopo l’accoppiata di dispositivi Wear OS che vi abbiamo segnalato un paio di giorni fa (tuttora in sconto), torniamo su Amazon perché ci sono in offerta altri due smartwatch interessanti: si tratta di Mobvoi TicWatch Pro 5 e di TicWatch Pro 5 Enduro, modelli che possono contare sia su sconti sia su coupon. Vediamo come approfittare dei ribassi di queste ore.

TicWatch Pro 5 e TicWatch Pro 5 Enduro in offerta su Amazon con coupon

TicWatch Pro 5 di Mobvoi non è un modello uscito esattamente in questi giorni, ma è ancora uno degli smartwatch Wear OS più interessanti a disposizione sul mercato grazie soprattutto al doppio display AMOLED + Transflective da 1,43 pollici, che consente di disporre di un vero e proprio always-on display con un consumo energetico estremamente ridotto.

Dispone del SoC Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, al cui fianco trovano spazio 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna; lato connettività offre ovviamente il Bluetooth 5.2 per il collegamento allo smartphone, ma non mancano Wi-Fi, GPS per il tracciamento dell’attività fisica e NFC per i pagamenti in mobilità. A bordo anche speaker, microfono, certificazione US-MIL-STD 810H e resistenza all’acqua fino a 5 ATM. La batteria di TicWatch Pro 5 si spinge fino a 628 mAh e promette secondo l’azienda fino a tre giorni di utilizzo: si tratta di un’autonomia superiore alle media dei prodotti con sistema operativo Wear OS, anche grazie alla soluzione adottata con il display.

Mobvoi TicWatch Pro 5 ha fatto il suo esordio al prezzo consigliato di 359,99 euro, ma in queste ore su Amazon potete acquistarlo a 144,41 euro in entrambe le colorazioni (Ossidiana e Sabbia) grazie anche a un coupon da 25 euro (che scade proprio oggi, 31 gennaio).

Restando in casa Mobvoi, su Amazon è in offerta anche il più recente TicWatch Pro 5 Enduro, modello Wear OS lanciato la scorsa primavera. Lo smartwatch è dotato di una corona rotante più grande che rende le interazioni ancora più comode, di un display protetto da un vetro zaffiro di nuova generazione e da bordi rinforzati.

L’autonomia è uno dei principali punti di forza di questo modello Enduro, con il produttore che dichiara fino a 90 ore (10 in più del già ottimo TicWatch Pro 5) in Smart Mode e fino a 45 giorni in Essential Mode (con supporto alla ricarica rapida, che in 30 minuti permette di ottenere fino a 2 giorni di utilizzo). Questo grazie anche alla soluzione adottata sul fratello: al di sopra del display OLED da 1,43 pollici trova infatti posto un display secondario di tipo LCD che Mobvoi chiama ULP, che mostra alcune informazioni essenziali.

TicWatch Pro 5 Enduro ha esordito al prezzo consigliato di 359,99 euro, ma potete acquistarlo in queste ore su Amazon in offerta a 179,76 euro, sia nella colorazione Obsidian sia in quella Slate. Anche qui il prezzo è raggiungibile combinando uno sconto e un coupon, questa volta da 32 euro (con scadenza fissata per oggi, 31 gennaio). Se siete interessati potete seguire uno dei link qui in basso, mentre in fondo potete consultare le nostre recensioni per fugare eventuali dubbi.