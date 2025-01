La Ricerca Google include numerosi easter egg, come gli strumenti calcolatrice, accordatore, lancia un dado o una moneta, scegli colore, metronomo, e anche dei mini giochi come il campo minato, Snake, Pac-Man, il tris e il solitario. L’ultima aggiunta di Google è il gioco Block Breaker che si ispira alla vecchia gloria Breakout di Atari.

La versione “made by Google” presenta quattro file di mattoni, ognuna delle quali riflette uno dei quattro colori dell’azienda di Mountain View. Alcuni sono più difficili da infrangere e altri danno origine a power-up come palline extra, l’estensione della paletta, la dinamite, raggi laser in omaggio a Space Invaders e altre curiosità.

La Ricerca Google ottiene il minigioco ispirato al mitico Breakout

Block Breaker è disponibile su desktop e mobile, nonché tramite l’App Google su Android e iOS e per trovarlo basta cercare “Block Breaker” nella barra della Ricerca Google. Sui dispositivi mobili è possibile controllare la paletta tramite touchscreen, mentre su desktop basta utilizzare i tasti freccia sinistra e freccia destra.

Con l’occasione ricordiamo che dal mese di dicembre 2024 la Ricerca Google offre un modo rapido di esplorare risultati non personalizzati in modo da fornire agli utenti una maggiore trasparenza sui risultati ottenuti.