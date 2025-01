Oltre ad avere risolto (lato server) un bug che aveva fatto sparire le impostazioni interne all’app, Google ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento per Meteo Pixel, l’app per le previsioni del tempo predefinita degli smartphone della gamma Pixel.

La nuova versione dell’app porta alcune novità tangibili per tutti e nasconde alcuni cambiamenti che verranno implementati in futuro, o lato server o tramite un ulteriore aggiornamento. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Meteo Pixel si svincola dalle impostazioni di sistema

Qualche mese fa, Google ci ha svelato tutti i segreti dell’app Meteo Pixel, la prima, vera, app standalone per le previsioni del tempo che il colosso di Mountain View ha regalato ai propri smartphone della gamma Pixel, a partire dai Pixel 9.

Da allora l’app non ha ricevuto grossi aggiornamenti (se non l’implementazione delle vibrazioni immersive e delle previsioni sui pollini) ma qualcosa sta cambiando: nelle ultime ore, infatti, è iniziato il rollout della versione 1.0.20250106 dell’app che (finalmente) aggiunge una vera pagina delle impostazioni.

Fino alla precedente versione dell’app, le “impostazioni” riguardavano esclusivamente le notifiche per le previsioni del tempo e per le precipitazioni; la modifica delle unità meteo (principalmente legate alla temperatura), rimandava alla sezione “Preferenze locali” delle impostazioni dello smartphone.

La nuova sezione delle impostazioni di Meteo Pixel (messa in mostra nella seguente galleria d’immagini) si slega definitivamente dalle impostazioni di sistema dei Pixel e consente di regolare, all’interno dell’app, svariati parametri quali:

Unità di misura della temperatura (tra impostazione predefinita, °C e °F)

(tra impostazione predefinita, °C e °F) Altre unità meteo (in questa pagina, in basso, è presente un pulsante per reimpostare le unità di misura predefinite per la lingua impostata sul dispositivo) Precipitazioni Velocità del vento Pressione barometrica Visibilità

(in questa pagina, in basso, è presente un pulsante per reimpostare le unità di misura predefinite per la lingua impostata sul dispositivo) Tema dell’app (tra chiaro, scuro e predefinito di sistema).

Presto arriveranno miglioramenti per ricerca e salvataggio di nuove località

Analizzando il codice sorgente dell’ultima versione di Meteo Pixel, Nail Sadykov del canale Telegram Google News | En ha scoperto i lavori in corso per l’implementazione di modifiche estetiche (e di comportamento) ad alcuni elementi dell’app.

Attualmente, nella schermata contenente le località salvate, è presente un tasto “+” che permette di cercare una località per aggiungerla alle località salvate. In futuro, questo tasto verrà rivisto, con una lente d’ingrandimento che sostituirà il “+”: cambierà anche il comportamento, dato che questa diverrà a tutti gli effetti una ricerca.

A differenza di quanto avviene attualmente, accanto a ogni risultato di ricerca sarà presente un pulsante “+” per aggiungere la località tra i preferiti; entrando nella singola località, in basso, comparirà un pop-up (a forma di pillola) che chiederà se salvare o meno la località tra quelle preferite.

Come scaricare (o aggiornare) l’app Meteo Pixel

L’app Meteo Pixel è disponibile per tutti i Pixel compatibili (dai Pixel 6 in avanti) attraverso il Google Play Store: per scaricarla (o aggiornarla), basterà effettuare un tap sul badge sottostante e selezionare “Installa” (o “Aggiorna”).

Nel caso in cui, invece, abbiate “fretta” di ricevere le novità discusse sul vostro Pixel, potrete ricorrere all’installazione manuale (sideload) del pacchetto contenente l’ultima versione dell’app, scaricabile dal portale APKMirror (la pagina di download è raggiundibile tramite questo link) e installabile attraverso un’applicazione che installa i “bundle” (file .akpm), come quella ufficiale di APKMirror (si può a sua volta installare attraverso il Google Play Store, effettuando un tap sul badge sottostante).