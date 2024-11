Nelle scorse settimane avevamo anticipato diverse novità per Meteo Pixel – una delle app più interessanti presentate insieme ai nuovi smartphone della serie Pixel 9 – e nonostante l’app sia disponibile per il download dal Google Play Store dalla fine del mese di ottobre per i dispositivi Pixel 6 (e successivi) solo ora, con un aggiornamento lato server, sono arrivate due importanti funzionalità. La prima è quella relativa alle vibrazioni meteo immersive e l’altra legata all’ampliamento della scheda dedicata ai pollini.

Le vibrazioni meteo immersive

La prima di queste funzionalità riguarda le vibrazioni meteo immersive disponibili a partire da Google Pixel 8. Sostanzialmente si ricevono delle vibrazioni sincronizzate alle animazioni meteo mostrate dall’app e generate dall’intelligenza artificiale. Questo feedback tattile è sincronizzato, per esempio, alla quantità delle precipitazioni o di altri fenomeni meteorologici. Scopo di questa funzionalità è quello di rendere l’esperienza di visualizzazione delle previsioni meteo più vivace e interattiva anche grazie all’integrazione di diversi elementi sensoriali.

L’opzione è abilitata di default, ma può essere disattivata dalla relativa voce nel menu dell’account appositamente introdotta con l’ultimo aggiornamento. Inoltre le vibrazioni meteo immersive non funzioneranno in due particolari occasioni: quando è attivata la modalità Risparmio batteria e in presenza di condizioni meteo potenzialmente pericolose.

Le previsioni sui livelli di polline nell’aria

L’ultimo aggiornamento di Meteo Pixel introduce anche la scheda dedicata ai pollini. La scheda appare in fondo al feed (ma può essere spostata) e mostra informazioni sui livelli di polline proveniente dall’erba (Grass), dagli alberi (Tree) e dalle erbacce (Weed) offrendo così una panoramica completa e dettagliata per le possibili allergie stagionali.

Le previsioni complete, accessibili selezionando la scheda, sono disponibili per i prossimi 3-5 giorni. La funzionalità è già disponibile in Italia (oltre che in Francia, Germania e Regno Unito). In futuro, ha precisato Google, questa funzionalità dovrebbe essere accessibile anche in altri Paesi.