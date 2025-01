Google ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento minore per la Fotocamera Pixel, l’app fotocamera che, come dice il nome stesso, è esclusiva degli smartphone Made by Google della serie Pixel.

Andiamo quindi a scoprire i dettagli di questo nuovo aggiornamento, che giunge a distanza di oltre un mese rispetto al precedente aggiornamento con cui era stato ripristinato il collocamento di alcuni elementi dell’interfaccia utente.

Fotocamera Pixel riceve un aggiornamento minore

Come anticipato in apertura, è in distribuzione un nuovo aggiornamento per l’app Fotocamera Pixel: dalla versione 9.7.047.702121536.18, passiamo alla versione 9.7.047.710329721.21.

Si può notare che, nel numero della versione, cambiano soltanto le cifre dal quarto blocco in poi. Questo aspetto evidenzia la natura dell’aggiornamento, pensato probabilmente per risolvere alcuni bug scovati nella precedente versione.

A ulteriore conferma del fatto che si tratta di una semplice risoluzione dei bug, Google non allega all’aggiornamento un changelog dettagliato. Una volta installata, la nuova versione di Fotocamera Pixel non presenta alcun difetto.

Come aggiornare l’app



La nuova versione 9.7.047.710329721.21 di Fotocamera Pixel è in fase di rilascio graduale attraverso il Google Play Store su tutti i Pixel supportati che eseguono Android 15 (ovvero da Google Pixel 6 in poi): per verificare la disponibilità, vi basterà effettuare un tap sul badge sottostante e, eventualmente, selezionare “Aggiorna”.

Nel caso in cui, invece, abbiate “fretta” di ricevere queste novità sul vostro smartphone Google Pixel, potrete ricorrere all’installazione manuale (sideload) del pacchetto, scaricabile tramite il portale APKMirror (la pagina di download è raggiundibile tramite questo link) e installabile attraverso un’applicazione che installa i “bundle” (file .akpm), come quella ufficiale di APKMirror (si può a sua volta installare attraverso il Google Play Store, effettuando un tap sul badge sottostante).