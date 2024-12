Fotocamera Pixel, ex Google Fotocamera, è l’app preinstallata sui dispositivi Google Pixel ed è nota sia per la semplicità d’uso che per l’efficacia degli algoritmi messi a punto da Google.

Ora l’azienda di Mountain View sta lanciando una nuova versione dell’app che ripristina qualcosa che in passato aveva modificato, non senza polemiche da parte degli utenti.

Alcuni controlli dell’app Fotocamera Pixel tornano dov’erano

L’ultima versione dell’app Fotocamera Pixel rimette al loro posto originario i controlli manuali per regolare il bilanciamento del bianco, la luminosità e le zone d’ombra.

Questi controlli tornano infatti nel mirino come un tempo, dove possono essere regolati senza doverli cercare nella barra inferiore.

Per vedere questa modifica è necessario aprire le impostazioni dell’app e abilitare l’opzione Controlli di accesso rapido dopo aver aggiornato l’app Fotocamera Pixel alla versione 9.7.

L’ultima versione dell’app aggiunge inoltre una modalità ritratto a doppio schermo sugli smartphone pieghevoli Google Pixel 9 Pro Fold e Pixel Fold. In questa modalità questi dispositivi utilizzeranno sia la fotocamera anteriore che quella posteriore mentre si acquisisce una foto ritratto, offrendo alla persona che si sta immortalando un’anteprima dello scatto.

Al momento la versione 9.7 dell’app Fotocamera Pixel non sembra ancora ampiamente distribuita, quindi potrebbe essere necessario attendere qualche giorno affinché arrivi sui vostri dispositivi.