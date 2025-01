Google continua a aumentare la pubblicità su YouTube per spingere gli utenti gratuiti ad abbonarsi a YouTube Premium.

Tuttavia ultimamente sono emerse sul Web segnalazioni di utenti che hanno lamentato annunci esageratamente lunghi che durano anche ore e che per giunta non possono essere saltati. Eppure Google sostiene che gli annunci non saltabili durano al massimo 15 secondi sui dispositivi mobili e al massimo 60 secondi sulle TV.

Il team di Android Authority ha quindi chiesto un commento a Google che ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Gli annunci sono un’ancora di salvezza fondamentale per i nostri creatori che li aiuta a gestire e far crescere le loro attività. Ecco perché l’uso di ad blocker viola i Termini di servizio di YouTube. Abbiamo avviato un’iniziativa globale per esortare gli spettatori con ad blocker abilitati ad abilitare gli annunci su YouTube o a provare YouTube Premium per un’esperienza senza annunci.”

YouTube inasprisce le misure per scoraggiare gli ad blocker

A quanto pare il problema sono gli ad blocker che YouTube combatte da sempre, poiché minano i profitti dell’azienda, oltre che quelli dei partner, quindi è possibile che se si sta utilizzando un escamotage del genere, la piattaforma riesca a rilevarlo e a propinare un annuncio lungo e non saltabile di proposito.

Tuttavia è anche possibile che l’ad blocker stesso intervenga in modo errato sugli annunci rendendoli esageratamente tediosi.

Con l’occasione ricordiamo che ci sono casi in cui la pubblicità può apparire anche se si utilizza YouTube Premium. Ecco perché e come eventualmente risolvere.