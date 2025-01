Oggi andiamo alla scoperta di AI Livephoto, una funzionalità targata OPPO che riprende la funzionalità Livephoto degli iPhone per portarla al livello successivo sfruttando l’intelligenza artificiale, cercando inoltre di abbattere le barriere di condivisione tra dispositivi Android e iOS.

La funzionalità ha debuttato con gli OPPO Reno13, smartphone che devono ancora essere annunciati sul mercato italiano e che vogliono sorprendere nell’ambito della fotografia da smartphone: in attesa del loro arrivo, andiamo quindi a vedere quali sono le potenzialità di questa funzionalità.

AI Livephoto di OPPO trasforma le foto in “momenti”

La ColorOS di OPPO è un’interfaccia personalizzata che offre alcune funzionalità “ispirate” alle più apprezzate funzionalità di iOS: una delle ultime in ordine cronologico è la Touch to Share della ColorOS 15, pensata per replicare la funzionalità AirDrop degli iPhone, consentendo agli utenti OPPO di scambiare “al volo” file con gli utenti della Mela morsicata.

Un’altra funzionalità degli iPhone molto apprezzata da OPPO è Livephoto: essa permette di arricchire uno scatto, registrando un brevissimo video durante lo scatto per trasformare una foto in qualcosa di più profondo, qualcosa che catturi ancora meglio l’essenza del momento.

Il team di sviluppo ha voluto implementare questa funzionalità sui propri dispositivi ma migliorandola con l’ausilio dell’intelligenza artificiale per ottenere AI Livephoto, funzionalità che ha debuttato sugli OPPO Reno13 (ancora attesi in Italia).

Cosa fa questa funzionalità

AI Livephoto va a registrare un video di 3 secondi (con audio) “a cavallo” della foto scattata (1,5 secondi prima e 1,5 secondi dopo la pressione dell’otturatore), sfruttando avanzati algoritmi di elaborazione in tempo reale che conferiscono a ogni fotogramma la stessa qualità: ogni fotogramma potrebbe potenzialmente essere scelto come se fosse lo scatto principale.

Per risolvere il problema dello spazio occupato (dato che un video occupa decisamente più spazio rispetto a una foto), il team di sviluppo ha messo a punto un meccanismo di compressione/decompressione che riduca le dimensioni di una livephoto a circa 10 MB, bilanciando qualità e compatibilità.

L’altra marcia in più che offre la funzionalità è legata alla possibilità di condividere le livephoto con gli utenti iOS sfruttando la funzionalità Touch to share di cui vi abbiamo parlato poco sopra.

Per conoscere AI Livephoto di OPPO da queste parti, dovremo probabilmente attendere il lancio italiano degli OPPO Reno13 e Reno13 Pro, smartphone di fascia medio-alta che ruotano attorno al chip Dimensity 8350 di MediaTek, una delle armi che ha reso possibile l’implementazione di svariate funzionalità di intelligenza artificiale, inclusa AI Livephoto.

Non sappiamo se questa funzionalità sia destinata ad arrivare anche su altri smartphone dell’azienda, soprattutto su quelli di fascia medio-alta e su quelli di fascia top, che possono contare su SoC in grado di svolgere anche i più impegnativi compiti di intelligenza artificiale.