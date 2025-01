Il grande successo a livello globale di Google Chrome dipende in buona parte anche dal notevole lavoro del suo team di sviluppatori, impegnato in un lavoro senza sosta volto al miglioramento di questo browser, attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e di modifiche grafiche più o meno rilevanti, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza che possa essere sempre più ricca e piacevole.

Frutto di tale lavoro è il rilascio costante di nuove versioni del browser ma, perché gli utenti possano avvantaggiarsi di tutte le novità studiate dal colosso di Mountain View, è necessario che aggiornino Google Chrome alle release più recenti, ciò anche per poter navigare sul Web in assoluta sicurezza.

Non c’è da stupirsi, pertanto, se nelle scorse ore il team del browser abbia reso noto che Chrome Sync non funzionerà più sulle versioni più vecchie di Chrome.

Le vecchie versioni di Google Chrome perdono il supporto ad una funzione

Stando a quanto viene precisato sul sito di supporto ufficiale del colosso statunitense, a partire dall’inizio di quest’anno Chrome Sync (soluzione che utilizza e salva i dati degli utenti nei loro account Google) smetterà di funzionare sulle versioni del browser che hanno più di quattro anni.

Coloro che usano una versione del browser che ha più di quattro anni, pertanto, potrebbero iniziare a visualizzare dei messaggi di errore (come “Aggiorna Chrome per avviare la sincronizzazione” o “Aggiorna Chrome per continuare a utilizzare i dati di Chrome nel tuo Account Google”).

In pratica, per continuare a usare Chrome Sync è necessario aggiornare il browser alla versione più recente disponibile sul proprio dispositivo.