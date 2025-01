TIM rivoluziona le sue eSIM con il lancio di Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra. Acquistando i nuovi smartphone presso i negozi TIM, sarà possibile attivare una nuova linea mobile con un click, senza più la necessità di inquadrare il codice QR ricevuto via e-mail.

TIM è la prima a lanciare le eSIM che si attivano senza QR code: si parte da Samsung Galaxy S25

TIM è il primo operatore in Italia a proporre l’attivazione immediata e facilitata delle eSIM: con la serie Samsung Galaxy S25 viene proposta una customer experience completamente digitale che semplifica ulteriormente l’esperienza di utilizzo. L’iniziativa riguarda i clienti che acquisteranno presso i negozi TIM uno dei nuovi flagship presentati nella serata di ieri e che passeranno a TIM, attiveranno una nuova linea mobile con eSIM oppure trasformeranno la SIM tradizionale.

Questa nuova tipologia di attivazione semplificata non richiede più l’utilizzo del QR code, ma si avvale dello standard tecnico GSMA “eSIM Discovery” per associare il codice eID della eSIM al numero mobile del cliente. La novità riguarda per ora la serie Galaxy S25, ma verrà estesa successivamente ad altri smartphone compatibili con eSIM: non solo la procedura risulta più immediata, ma contribuisce alla riduzione dell’impatto sull’ambiente. Chi preferisce può comunque utilizzare le consuete modalità di attivazione delle eSIM attraverso QR code, sia con l’acquisto online sia presso i negozi TIM.

Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra sono già disponibili all’acquisto sul sito TIM (con spedizione gratuita), e arriveranno nei negozi dalla fine del mese. Come altri rivenditori, anche TIM propone apposite offerte di lancio, con la possibilità di “raddoppiare” la memoria (con le versioni con i tagli di memoria superiori proposte ai prezzi di quelle inferiori). E non è finita qui, perché come di consueto l’operatore permette di acquistare gli smartphone a rate.

La serie Samsung Galaxy S25 è in promozione limitata a metà prezzo utilizzando il finanziamento TIMFin, con rate che partono da 15 euro al mese nella formula da 24 o 30 mesi (a tasso zero, e senza anticipo). L’importo della rata si può ridurre a 6 euro con la permuta di uno smartphone usato attraverso l’opzione TIM Rivaluta. La promozione è valida solo fino al 4 febbraio 2025, salvo esaurimento scorte.