Tramite un video condiviso sul proprio canale YouTube, Amazfit, l’apprezzatissimo brand di smartwatch e, più in generale, di dispositivi indossabili di proprietà di Zepp Health, ha voluto annunciare una novità accolta calorosamente dagli utenti.

L’azienda ha infatti annunciato di aver migliorato la propria integrazione con Connessione Salute nell’app Zepp, avviata lo scorso settembre, consentendo la sincronizzazione di un maggior numero di metriche. Andiamo a scoprire cosa cambia.

Amazfit e Connessione Salute: arrivano miglioramenti

Come anticipato in apertura, Zepp Health ha annunciato una migliore integrazione dei propri smartwatch a brand Amazfit con Connessione Salute, il servizio di Google pensato per sincronizzare e condividere i dati tra le varie app per la salute, l’attività fisica e il benessere.

Nello specifico, aumenta il numero di dati che gli utenti possono sincronizzare (nel pieno rispetto della privacy). Le metriche disponibili sono 26: calorie attive bruciate, metabolismo basale, glicemia, pressione sanguigna, massa grassa, massa d’acqua corporea, massa ossea, distanza, metri di dislivello, allenamento, percorso di allenamento, frequenza cardiaca, variabilità della frequenza cardiaca, massa magra, ciclo mestruale, alimentazione, saturazione dell’ossigeno, potenza, frequenza respiratoria, frequenza cardiaca a riposo, sonno, velocità, numero di passi, calorie totali bruciate, VO2 max, peso.

Per abilitare la condivisione dei dati con Connessione Salute, sarà sufficiente seguire il percorso “Profilo > Collegamento account di terze parti > Health Connect > Sincronizza con Health Connect” sull’app Zepp.

Va comunque segnalato che, al momento, l’app Zepp è in grado di scrivere dati su Connessione Salute ma non è in grado di leggere i dati: si tratta quindi di una connessione “monodirezionale” che, in futuro, potrebbe diventare bidirezionale (consentendo così all’app di leggere anche le metriche provenienti da altri servizi per monitoraggio della salute, dell’attività fisica e del benessere).

Come aggiornare le app Zepp e Connessione Salute

L’app Zepp (in precedena Amazfit) per dispositivi Android è disponibile attraverso il Google Play Store. Per verificare la presenza di aggiornamenti (o scaricare l’app nel caso in cui aveste appena acquistato uno smartwatch del brand), vi basterà effettuare un tap sul badge sottostante e poi selezionare “Aggiorna” (o “Installa“).

Connessione Salute è un servizio di Google pre-installato sulla maggior parte degli smartphone Android. Per aggiornare il servizio, dovremo ricorrere ancora una volta al Google Play Store, effettuando un tap sul badge sottostante e poi selezionando “Aggiorna” (o “Installa“).