Novità interessante in arrivo per i possessori di smartwatch Amazfit: nell’app Zepp inizia a farsi vedere il supporto a Connessione Salute (o Health Connect), l’applicazione di Google pensata per sincronizzare e condividere i dati tra le app per la salute, l’attività fisica e il benessere.

Connessione Salute inizia a farsi vedere con gli smartwatch Amazfit

Per chi non la conoscesse, Connessione Salute (Health Connect in inglese) è un’app molto utile che ha attraversato un lungo periodo di fase beta. Consente di condividere i dati sulla salute tra le varie applicazioni, in modo da avere sempre accesso ad essi indipendentemente dal servizio utilizzato.

In queste ore l’opzione per la sincronizzazione con Health Connect sta iniziando a mostrarsi all’interno dell’app Zepp, ossia la companion app degli smartwatch Amazfit: configurandola si possono sincronizzare i dati tra le app, condividendo i dati Zepp con le altre applicazioni in modo da ottenere informazioni più complete e comprendere al meglio lo stato di salute e di forma. All’interno delle impostazioni viene data la possibilità di scegliere quali dei dati condividere con il servizio.

Allo stato attuale, l’opzione risulta disponibile ad esempio su Amazfit Balance, ma purtroppo la sincronizzazione non è attivabile. Non è da escludere che sia richiesto l’aggiornamento di cui vi abbiamo parlato ieri, in distribuzione a partire dagli Stati Uniti e in arrivo anche in Italia nei prossimi giorni. In ogni caso, sicuramente qualcosa si sta muovendo, e non dovrebbe mancare molto per vedere il completo supporto di Zepp a Connessione Salute con i vari modelli.

In più, per restare in argomento, vi segnaliamo che ora è possibile tenere collegati due smartwatch all’app Zepp, entrambi attivi. Fino a qualche tempo fa, per attivarne uno era necessario scollegare l’altro: ora invece restano entrambi attivi, risultando una comodità per chi usa magari un orologio per lo sport e uno per tutti giorni. Sia l’app Zepp sia l’app Connessione Salute sono disponibili sul Google Play Store seguendo i badge qui in basso.