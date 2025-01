Android è diventato ormai il sistema operativo mobile più utilizzato al mondo, costituendo sostanzialmente l’unica “alternativa” completa ad Apple e al suo iOS. Anche un uomo lungimirante come Bill Gates non ha forse saputo cogliere da subito le potenzialità del robottino e degli stessi iPhone, e ne ha “pagato” le conseguenze: il celebre imprenditore, principale fondatore di Microsoft, sta ancora “rosicando” al pensiero di come sarebbe potuta andare, e la cosa sembra sempre divertire Rich Miner, uno dei fondatori di Android.

Bill Gates parla ancora del suo più grande errore, e qualcuno si diverte

Nonostante il successo ottenuto con Microsoft (e non solo) e un patrimonio stimato di oltre 100 miliardi di dollari, c’è ancora qualcosa che non va giù a Bill Gates, e si chiama Android. Già qualche anno fa l’ex amministratore delegato di Microsoft aveva parlato della possibilità, a suo tempo, di soppiantare il sistema del robottino, ma è tornato di recente sull’argomento con un intervento presso un evento organizzato dalla società di venture capital Village Global.

Proprio qui, parlando con Julia Hartz, CEO di Eventbrite, Gates ha ammesso di aver commesso uno degli errori più salati della sua carriera, costato la bellezza di 400 miliardi di dollari. In particolare, nel momento chiave nel quale le aziende tecnologiche stavano facendo a gara per assicurarsi il secondo posto nel mercato dopo Apple, con Microsoft che è poi restata indietro.

Il suo più grande rammarico, ha ammesso, è aver “permesso” a Google di sviluppare Android: nonostante il vantaggio iniziale di Microsoft e del suo Windows Mobile, la cattiva gestione e la sottovalutazione delle potenzialità di iPhone (e dello stesso robottino) hanno permesso a Big G di dominare il mercato della telefonia mobile. Secondo Gates, Microsoft avrebbe potuto essere la principale azienda tecnologica in assoluto se fosse riuscita a conquistare il mercato dei sistemi operativi mobili non-Apple, vista la sua posizione per quanto riguarda i computer.

La cosa ha divertito particolarmente Rich Miner, che ha contribuito alla creazione di Android. L’uomo ha infatti pubblicato il seguente post su X, accompagnato da una emoji che si rotola dalle risate:

“Ho letteralmente contribuito a creare Android per impedire a Microsoft di controllare il telefono come ha fatto con il PC, soffocando l’innovazione. Quindi è sempre divertente per me sentire Gates lamentarsi di aver perso il mobile a favore di Android“.

Non sapremo mai come sarebbe andata veramente, ma quel che è certo è che Windows Phone, nonostante la sua posizione di vantaggio, sia poi andato verso il fallimento come sistema operativo. La stessa Microsoft, come probabilmente saprete, ha poi lanciato sul mercato prodotti con Android, come Microsoft Surface Duo e il suo successore Surface Duo 2.