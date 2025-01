Risale al 2019 la decisione degli Stati Uniti di infliggere un ban commerciale a Huawei, provvedimento che nel giro di qualche mese ha costretto il colosso cinese a rivoluzionare il proprio business, rinunciando alla conquista dei mercati occidentali e concentrandosi maggiormente su quello interno.

Negli ultimi cinque anni Huawei ha lavorato duramente per creare un proprio ecosistema di servizi e prodotti autonomi dalle aziende occidentali, dando una notevole dimostrazione di forza e adesso il colosso asiatico potrebbe essere finalmente pronto a ritornare sulla scena internazionale con prepotenza e ambizioni.

I nuovi piani globali di Huawei

Stando a quanto viene riportato da Nikkei Asia, negli ultimi mesi Huawei ha aumentato il numero di mercati nei quali commercializza i suoi prodotti, tra i quali vi sono anche dispositivi a dir poco interessanti, come ad esempio lo smartphone pieghevole Huawei Mate X6, disponibile anche in Italia.

E tra gli aspetti più interessanti di tale telefono vi è senza dubbio il suo processore, Kirin 9020 5G, non ancora in grado di competere ad armi pari con quelli di punta della concorrenza ma che rappresenta comunque un notevole passo in avanti rispetto alle CPU di Huawei delle precedenti generazioni.

Sono proprio i processori Kirin a poter consentire a Huawei di ritornare sul mercato globale con ambiziosi progetti, rendendo meno efficace il ban commerciale statunitense.

Un’ulteriore conferma dei piani del colosso cinese potrebbe arrivare nei prossimi mesi, quando l’azienda dovrebbe lanciare a livello globale anche la serie Huawei Mate 70 e la nuova generazione del tablet MatePad Pro 13.2.

Ovviamente perché il colosso cinese possa tornare ad imporsi sul mercato come uno dei primi tre produttori globali ci sarà da avere pazienza ma i vertici dell’azienda potrebbero avere proprio questo obiettivo in mente per i prossimi anni. Staremo a vedere.