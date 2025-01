Huawei ha annunciato il lancio sul mercato italiano della nuova serie Huawei Nova 13, composta da due varianti, il Nova 13 e il più completo Nova 13 Pro. Questi modelli erano già stati annunciati lo scorso ottobre e ora sono pronti a ritagliarsi uno spazio sul mercato globale. Si tratta di due nuovi smartphone con EMUI 14.2 che vanno ad arricchire la gamma del brand che ha annunciato il debutto italiano anche del pieghevole Mate X6 oltre che delle cuffie true wireless top di gamma FreeBuds Pro 4. Vediamo i dettagli completi in merito alla nuova serie di smartphone appena lanciata sul mercato da Huawei.

Huawei Nova 13: le specifiche del modello base

Il Huawei Nova 13 è il modello “base” della nuova serie di Huawei ed è dotato di un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione di 1.084 x 2.412 pixel e refresh rate massimo di 120 Hz. Lo smartphone arriva in Italia nell’unica configurazione con 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno oltre che con una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 100 W.

Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel, oltre a una fotocamera anteriore con sensore da 60 Megapixel. Il software della fotocamera include la funzione AI Best Expression che, sfruttando l’AI, è in grado di analizzare le serie di scatti multipli per individuare le foto migliori. Il sistema operativo è EMUI 14.2, arricchito da alcune funzioni che sfruttano l’intelligenza artificiale.

Huawei Nova 13 Pro: dispay LTPO e comparto fotografico di qualità superiore

Il modello Pro della nuova serie può sfruttare diversi elementi aggiuntivi che rendono il dispositivo decisamente più interessante. Considerando una differenza di prezzo limitata (150 euro di listino, come vedremo di seguito), la versione Pro riesce a distinguersi in modo maggiore rispetto al modello base, proponendo una scheda tecnica dedicamente più completa.

Il Huawei Nova 13 Pro, infatti, è dotato di un display LTPO OLED da 6,76 pollici con risoluzione di 1.224 x 2.776 pixel e con un refresh rate di massimo di 120 Hz. Anche in questo caso troviamo 12 GB di RAM e 512 GB di storage oltre a una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 100 W. Cambia completamente, invece, il comparto fotografico. In questo caso, infatti, c’è una tripla fotocamera posteriore.

Il Nova 13 Pro propone un sensore principale da 50 Megapixel, con apertura variabile (f/1.4-f/4.0), un sensore ultra-grandanglare da 8 Megapixel e un sensore teleobiettivo da 12 Megapixel. C’è spazio anche per una doppia fotocamera anteriore, con sensore principale da 60 Megapixel e sensore selfie da 8 Megapixel. Anche in questo caso, il sistema operativo è EMUI 14.2.

Huawei non ha ufficializzato il SoC utilizzato per i nuovi smartphone Nova 13, come già accaduto con diversi altri modelli lanciati nel corso degli ultimi anni. È confermata, però, l’assenza della connettività 5G. Gli smartphone Nova 13, pur potendo sfruttare il Dual SIM, sono limitati a utilizzare la rete 4G.

Huawei Nova 13 Series: prezzi e promo lancio

La nuova gamma di smartphone Huawei è disponibile da oggi sul mercato italiano. Il Huawei Nova 13 può essere acquistato con un prezzo di listino di 549 euro mentre per il Huawei Nova 13 Pro è stato fissato un prezzo di listino di 699 euro. L’acquisto può avvenire direttamente sullo store Huawei ma lo smartphone è in arrivo anche negli store di altri rivenditori (qui potete controllare la disponibilità su Amazon).

Le colorazioni disponibili sono due, per entrambi i modelli. Il Nova 13 è disponibili nelle varianti Black e White mentre il Nova 13 Pro può essere ordinato in versione Black oppure in una particolare variante Green. Per quanto riguarda RAM e storage, come anticipato in precedenza, c’è una sola opzione: 12 GB di RAM e 256 GB (per il Nova 13) o 512 GB di storage (per il Nova 13 Pro).

Per quanto riguarda la promo lancio del Huawei Store, gli utenti che sceglieranno di acquistare uno dei Nova 13 entro il prossimo 18 di febbraio riceveranno in omaggio le cuffie true wireless Huawei FreeBuds 5. Da segnalare, inoltre, che per entrambi gli smartphone è possibile ottenere uno sconto dell’8% rispetto ai prezzi indicati, semplicemente iscrivendosi alla newsletter dello store dell’azienda.

Per acquistare i nuovi smartphone di Huawei è possibile raggiungere lo store ufficiale dell’azienda, utilizzando i link qui di sotto: