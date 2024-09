È già emerso un paio di volte che il nome in codice per Google Pixel 9a sarà “Tegu”, ma ora sono emersi i nomi in codice della prossima generazione di dispositivi Pixel di Google.

Secondo quanto trapelato il nome in codice di Google Pixel 10 sarebbe “Frankel”, inoltre verrebbe lanciato anche Pixel 10 Pro XL con nome in codice “Mustang”, oltre a Pixel 10 Pro che sarebbe identificato come “Blazer”.

Infine Google Pixel 10 Pro Fold avrebbe il nome in codice “Rango” e verrebbe lanciato ancora in autunno con il resto della serie Pixel 10.

La gamma Google Pixel 10 avrebbe ancora un modello Pro

Sebbene sia ancora presto per vedere come andranno le vendite della gamma Pixel 9 Pro, il colosso di Mountain View avrebbe già pianificato di lanciare Pixel 10 Pro l’anno prossimo.

Uno smartphone di punta compatto è desiderato da anni e dopo il deludente iPhone 12 Mini, quest’anno Google sembra aver centrato l’obiettivo con Pixel 9 Pro.

Se questo modello avrà successo, Google lo riproporrà anche nella prossima gamma Pixel 10 e il fatto che il codice di Pixel 10 Pro sia già stato individuato suggerisce che la società ha fiducia in questo modello.

L’unico dispositivo Pixel il cui lancio è previsto prima dell’autunno 2025 è Google Pixel 9a che dovrebbe essere lanciato in occasione del Google I/O a maggio 2024.