Samsung è pronta a svelare la nuova serie Samsung Galaxy S25 (il 22 gennaio, qui per scoprire come seguire la presentazione) e prova giustamente a liberarsi delle ultime rimanenze del modello precedente. Quale occasione migliore dunque per portarsi a casa un ottimo smartphone ad un ottimo prezzo? Se siete alla ricerca di un Samsung Galaxy S24 Ultra e volete risparmiare, oggi è il giorno giusto, In queste ore infatti la versione da 256 GB è disponibile a quasi metà prezzo rispetto al listino (e rispetto a quanto probabilmente costerà Galaxy S25 Ultra). Vediamo i dettagli e come ottenere il massimo dello sconto.

Samsung Galaxy S24 Ultra: potenza ed AI

Samsung Galaxy S24 Ultra si distingue come il top di gamma della serie S24, ed uno dei più completi sul mercato. È equipaggiato con il potente chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, supportato da 12 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria di archiviazione. Il display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici con risoluzione QHD+, ha un refresh rate variabile fino a 120 Hz e una luminosità di picco di 2600 nit che assicura un’ottima visibilità anche all’aperto. La vera killer-feature però è il suo schermo anti-riflesso che permette un’ottima godibilità del display anche all’aperto senza fastidiosi riflessi di luce.

A livello fotografico, Galaxy S24 Ultra si presenta con una quadrupla fotocamera posteriore. Il sensore principale da 200 MP, insieme all’ultra-grandangolare da 12 MP, il teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x e il teleobiettivo secondario da 10 MP con zoom ottico 3x, permettono di scattare foto di alta qualità in ogni situazione. Anche la batteria è notevole, con una capacità di 5000 mAh e supporto per la ricarica rapida cablata da 45 W, Fast Wireless Charging 2.0 e Wireless PowerShare per la ricarica inversa.

Galaxy S24 Ultra ha debuttato con la One UI 6.1 e le nuove funzionalità Galaxy AI. Samsung ha promesso ben 7 anni di aggiornamenti software, mantenendo il dispositivo all’avanguardia a lungo termine. Questo impegno sugli aggiornamenti lo rende una scelta solida per chi cerca uno smartphone duraturo. Ulteriori dettagli li trovate nella scheda tecnica e nella recensione di Galaxy S24 Ultra. A brevissimo riceverà Android 15 e la nuova One UI 7.

Offerta Samsung Galaxy S24 Ultra da 256 GB: dove acquistarlo al minimo storico

L’offerta su Samsung Galaxy S24 Ultra da 256 GB a quasi metà prezzo è disponibile sul Samsung Shop e permette di acquistarlo al prezzo promozionale di 768,74€ anziché 1499€ di listino (oppure anziché 1000€, il prezzo medio delle ultime settimane). Un super prezzo considerando che secondo i rumor il nuovo Samsung Galaxy S25 Ultra non sarà molto diverso se non per un design leggermente differente e il nuovo processore Snapdragon 8 Elite.

Per ottenere il massimo dello sconto dovete:

fare il login al vostro account Samsung Shop (se non ne avete uno potete registrarlo velocemente) e inserire a carrello Samsung Galaxy S24 Ultra da 256GB a 999€;

perfezionare l’acquisto tramite l’app Samsung Shop disponibile gratis sul Play Store vi garantisce un ulteriore sconto del 10%;

inserendo il coupon GALAXY4U a carrello otterrete un ulteriore sconto del 10%;

a carrello otterrete un ulteriore sconto del 10%; pagando con Samsung Pay otterrete un ulteriore sconto del 5%.

Seguendo tutti questi passaggi vi porterete a casa Samsung Galaxy S24 Ultra da 256 GB a soli 768,74€.