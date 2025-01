Arriva in questi giorni sui mercati internazionali, con una promozione valida solo fino al 20 gennaio, FOSSiBOT S3 Pro, il nuovo smartphone del brand asiatico che finora aveva puntato soprattutto sui rugged phone. Stavolta siamo invece di fronte a uno smartphone più tradizionale, che riprende un design in voga qualche anno fa abbandonato però nel tempo dai top brand.

Parliamo dello schermo curvo, una soluzione che a molti utenti piace ancora, a cui si abbinano una serie di scelte stilistiche coraggiose, così da poter dare un tono unico a uno smartphone che ha tutte le carte in regola per trovare un proprio spazio.

Scheda tecnica di FOSSiBOT S3 Pro

La dotazione tecnica di FOSSiBOT S3 Pro non è niente male , soprattutto se consideriamo che parliamo di uno smartphone di fascia medio-bassa. Troviamo uno schermo AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel), luminosità di picco di 1800 nit e soluzione punch hole per alloggiare la fotocamera frontale (da 8 megapixel). È presente anche un lettore di impronte digitali posizionato sotto lo schermo, così da semplificare lo sblocco del telefono.

Questo non è l’unico schermo del dispositivo visto che nella parte posteriore è presente un secondo display da 1,09 pixel, posizionato al centro del comparto fotografico e dotato di molteplici funzioni. Il chipset è un MediaTek Helio G85 (con supporto 4G) affiancato da 6 GB di RAM (che possono salire a 20 GB con la RAM estesa) e 128 GB di memoria interna, che possono essere espansi utilizzando microSD dalla capacità massima di 1 TB.

Due i sensori fotografici nella parte posteriore, uno da 64 megapixel assistito dall’intelligenza artificiale per migliorare ogni scatto, e uno sa 2 megapixel per gli scatti più ravvicinati (macro). La batteria da 5.000 mAh consente di coprire senza alcun problema anche le giornate più impegnative e di arrivare a sera con una buona carica residua.

Molto buona la connettività, che oltre al supporto alle reti 4G/LET include anche WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.0, sistema di localizzazione compatibile con GPS, GLONASS, Galileo e Beidou, e tecnologia NFC per i pagamenti in mobilità. Ed è presente anche la radio FM (che richiede l’uso delle cuffie per funzionare) una chicca sempre più difficile da trovare.

FOSSiBOT S3 Pro può contare anche su FOSSiBOT OS, basato su Android 14, e dotato di alcune funzioni particolarmente interessanti. Troviamo infatti sfondi dinamici, clonazione della app, un widget box che mima la Dynamic Island di Apple e una funzione che scatta una foto col sensore frontale qualora venisse fallito per tre volte lo sblocco (con salvataggio della foto su Google Foto), così da scoprire eventuali ladri o malintenzionati.

Non male le dimensioni, 162,5 x 74,3 x 8,65 millimetri con un peso di 199 grammi. Due le colorazioni tra cui scegliere, Feather Green e Space Grey.

Potete acquistare FOSSiBOT S3 Pro a 159,99 dollari sullo store ufficiale. Il prezzo è valido fino al 20 gennaio grazie a un coupon da 110 dollari. In alternativa potete acquistarlo su Aliexpress a 139 dollari, prezzo valido dal 20 gennaio al 7 febbraio.

