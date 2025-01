Nelle scorse ore Samsung ha annunciato che sarà la Francia il primo Paese europeo nel quale sarà possibile sfruttare il suo nuovo programma Galaxy Trade-In.

Così come suggerisce il suo stesso nome, si tratta di una soluzione studiata dal colosso coreano per consentire ai possessori di dispositivi della gamma Galaxy di venderli attraverso il sito ufficiale dell’azienda, il tutto senza la necessità di acquistare allo stesso tempo un nuovo modello (ed è questa la principale differenza rispetto al servizio di “permuta” di Samsung già disponibile da tempo).

Come funziona il programma Samsung Galaxy Trade-In

Il nuovo servizio Galaxy Trade-In, inoltre, è disponibile in ogni momento dell’anno e non soltanto in quei particolari periodi vicini al lancio di un nuovo dispositivo particolarmente atteso, ciò proprio perché non rappresenta un sistema per consentire agli utenti di dare in permuta il loro vecchio device per comprarne uno nuovo.

A dire di Samsung, questo nuovo programma dovrebbe aiutare gli utenti a vendere i loro device usati in modo più semplice e sicuro e, allo stesso tempo, dovrebbe contribuire a fare aumentare il valore dei dispositivi Galaxy.

Questo è l’elenco degli smartphone che al momento sono supportati:

Galaxy S20 / Galaxy S20+ / Galaxy S20 Ultra

Galaxy S21 / Galaxy S21+ / Galaxy S21 Ultra

Galaxy S22 / Galaxy S22+ / Galaxy S22 Ultra

Galaxy S23 / Galaxy S23+ / Galaxy S23 Ultra

Galaxy Z Flip3 / Galaxy Z Flip4 / Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Fold3 / Galaxy Z Fold4 / Galaxy Z Fold5

Il programma Galaxy Trade-In, che sarà gestito e operato da Likewize, è attualmente disponibile in Corea del Sud e in Francia ma nel corso del 2025 sarà esteso ad altri Paesi (con la speranza che vi sia anche l’Italia).